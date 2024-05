Corretor é preso após abandonar flanelinha em motel e não pagar conta

Um corretor de imóveis foi preso pela Polícia Militar da Paraíba após passar a noite em um motel em Cabedelo, município da Região Metropolitana de João Pessoa (PB), com um flanelinha e fugir para não pagar a conta. O caso ocorreu nessa segunda-feira (6/5).

Segundo a PM, a corporação foi acionada pelo gerente do estabelecimento por volta das 8h. Os funcionários relataram que o casal chegou na noite de domingo (5/6), consumiu muita cerveja, cigarros, refrigerante e chegou até mesmo a adquirir uma “calcinha erótica”.

Por volta de 6h, o corretor de imóveis teria informado ao flanelinha que ia buscar o dinheiro em casa e não voltou. O vigia de carros relatou aos atendentes que conheceu o companheiro no mesmo dia em que foram ao motel e alegou que não tinha dinheiro para arcar com os custos, no valor aproximado de R$ 500.

Com ajuda de imagens de câmeras de segurança, os policiais militares conseguiram identificar o fugitivo. Uma vez que o carro usado pelo suspeito ostentava diversos adesivos de uma imobiliária da região.

Após buscas, o corretor foi preso e encaminhado à delegacia, onde assinou um Termo Circunstanciado de fraude e liberado.

Imobiliária Por meio das redes sociais, os responsáveis pela imobiliária informaram que, apesar do suspeito usar o carro com adesivos da empresa, ele não pertence mais ao quadro de funcionários.

“Estamos aqui na delegacia de Cabedelo para esclarecer o fato onde um de nossos ex-colabores entrou em um motel da cidade de Cabedelo com o seu carro ainda adesivado com a logomarca do Márcio Vieira corretor e saiu sem pagar a conta. Já tomamos as medidas cabíveis e agora está na mão da polícia”, disse o responsável pelo marketing da corretora.