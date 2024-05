‘Desde que assumi em 2003 eu tenho dado lição de responsabilidade’, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um balanço positivo sobre o atual momento da economia, durante sua participação ao vivo no programa “Bom Dia, Presidente”, transmitido na manhã desta terça-feira (7) pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). “A economia está indo bem. A inflação está controlada. A taxa de juros espero que continue caindo. Os investimentos estão acontecendo. Fazia dezenas de anos que a gente não ouvia o anúncio feito pela indústria automobilística: R$ 129 bilhões de investimentos”, enumerou Lula. Além dos investimentos na indústria automotiva, o presidente recordou os investimentos anunciados pelo empresário mexicano Carlos Slim, fundador e controlador do Grupo América Móvil (AMX) no Brasil, durante encontro entre os dois, em abril. “O Slim veio ao Brasil, presidente da Claro, e anunciou a disposição de investir R$ 40 bilhões no Brasil. Dos quais 17 a começar de ontem”, disse.

Já em relação a 2023, Lula afirma que o país recebeu grandes investimentos e ainda citou como exemplo o crescimento dos empregos. “O Brasil foi o segundo país do mundo a receber investimento direto no ano passado. A inflação está caindo, o salário está aumentando e a renda está crescendo”. Outro ponto abordado pelo presidente e que impulsionará ainda mais o crescimento da economia brasileira é o fortalecimento do acesso ao crédito no país. “Nós anunciamos a maior política de crédito que esse país já ouviu. Nunca na história do Brasil foi anunciada uma política de crédito com a magnitude que anunciamos”, lembrou. Lançado no final de abril, o Programa Acredita ofertará microcrédito para o público do Cadastro Único, em uma iniciativa que terá taxas abaixo das praticadas pelo mercado e com foco especial para crédito aos Microempreendedores Individuais (MEIs) e atenção às mulheres.

O presidente ainda reforçou o compromisso de aumentar o salário mínimo todos os anos até 2026, incrementar ainda mais o Bolsa Família e seguir combatendo a fome no país. “Eu tenho um compromisso programático de reduzir, de zerar o pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5 mil, e vai acontecer antes do final do meu mandato; de aumentar o salário em todo ano, e está acontecendo; de melhorar o Bolsa Família, que está acontecendo; e de acabar com a fome, que está acontecendo”, declarou. Em outro ponto, Lula lembrou os grandes investimentos que serão realizados em todo o país por meio do PAC. “O PAC tem R$ 1,7 trilhão de investimentos, R$ 1,7 trilhão de investimentos entre o Governo Federal, iniciativa privada e financiamento. Pode estar certo que você vai ver um país melhor, mais bem-cuidado, mais bem-tratado e mais feliz”, encerrou o presidente.