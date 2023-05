Alok se derrete pelo trio elétrico e agradece a Brown e Daniela: ‘Cheguei com caminho trilhado’

Alok experimental

Show em Salvador DJ promete surpreender fãs com novos recursos de luz e som em estreia de turnê

O DJ afirma que escolheu Salvador para iniciar as apresentações nacionais do Alok Infinite Experience em retribuição ao carinho

dos fãs baianos

Dono de um nome complicado, o DJ Alok tem o talento de cativar públicos distintos com sua música eletrônica. Da costureira Ana Lúcia Albuquerque, 66, em Feira de Santana, ao estudante Gabriel Afonso, meio século mais jovem. É esse carinho do público baiano que fez ele escolher Salvador como palco de seu novo projeto, o Alok Infinite Experience., neste sábado (13), no Centro de Convenções de Salvador.

Outros fatores fazem Alok Achkar Peres Petrillo – nome dado por seus pais após uma visita à Índia e que significa luz em sânscrito – abrir a temporada de 2023 do AIE por aqui. O projeto foi lançado em dezembro do ano passado, em São Paulo, com oito horas de música ininterruptas: mais tempo do que ele passou em cima do trio elétrico no Carnaval deste ano.

Casado com a médica baiana Romana Novais, Alok conta que fez várias viagens à Bahia para visitar o pai, que mora aqui, e que o estado é um marco fundamental de sua trajetória. Em Salvador, ele fará três horas de show.

“O próximo momento marcante na minha vida será aí. É a primeira vez que vou a Salvador com um evento 100% autoral, por isso quero fazer uma entrega mais complexa e completa para a galera. Lá fora, temos acesso à tecnologia mais cedo e acho que precisava trazer muita coisa para o Brasil”, disse.

Viagem sensorial

No projeto experimental, Alok conta que o público tem acesso a uma viagem sensorial, com direito a cenografia futurista e jogo de luzes que criam distintas atmosferas, tanto para ele quanto para os presentes.

“O que há de mais atualizado para o show? É isso que quero. Em SP, fizemos um show há três meses, e muita coisa se atualizou em questão de equipamento, muita coisa mesmo. E vou trazer. Por isso, consigo fazer entregas completamente inéditas nos shows, consigo surpreender a galera”, conta Alok.

O uso da tecnologia é algo que o artista trata como fundamental para o seu trabalho. Ele entende que não tem banda, não canta e não faz coreografias – mas trabalha com música. “Pensando nisso, a gente cria uma atmosfera diferente. Vamos ao futuro, vamos ao ancestral. O visual é muito conectado com a música, cada parte do cérebro é pega por uma metade do cérebro então nosso trabalho é estimular isso”, afirmou.

Um telão de led com dimensões gigantes vai levar o público a um passeio pelas imagens que dialogam com as batidas frenéticas de um do artistas, um dos brasileiros mais ouvidos no mundo. Além de Alok, se apresentam Illusionize, Carol Seubert, Mojjo e Victor ALC. Depois de Salvador, a turnê passará por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Nova York e Londres.

O show terá meia-entrada social para quem não possui carteira de estudante. Parte do valor desses ingressos será revertida para o Projeto Axé, parceiro do Instituto Alok. E compensação de emissão de CO2, feita pela empresa 2W Ecobank, geradora e comercializadora de energia renovável. “A neutralização do impacto ambiental do evento será feita a partir da compensação por meio de certificados de energia limpa e outras formas de crédito de carbono”, afirma Claudio Ribeiro, CEO da empresa.

Gratidão

Segundo estimativa da produção, quase um milhão de pessoas acompanharam Alok no Circuito Barra-Ondina no último Carnaval. A presença do DJ no trio elétrico é motivo de disputas e questionamentos: o Carnaval é um espaço para essa música? Alok diz que, enquanto tiver gente para ver seu trabalho, ele estará na festa baiana e agradece a Daniela Mercury, Carlinhos Brown e David Guetta por experiências e intercâmbios em cima do trio elétrico, que formaram público e abriram caminho para sua presença na folia.

“Então, dois artistas sei que fizeram um trabalho de muito tempo: Daniela Mercury e Carlinhos Brown, com participações. David Guetta fez trio também. Não posso dizer que fui o primeiro, nada do tipo. Cheguei com um caminho trilhado”, declarou.

Ele afirma que tocar no trio elétrico é uma das três experiências mais incríveis que viveu na Bahia. Além disso, ele elencou o show no Festival de Verão e a participação que fez no Festival da Virada, na Boca do Rio.

SERVIÇO

Show: Alok Infinite Experience

Onde: Centro de Convenções Salvador (Boca do Rio).

Quando: sábado (13), às 22h

Ingressos: R$ 180 | R$ 90 (arena) e R$ 240 (camarote), à venda na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.