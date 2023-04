Aluno que matou professora em escola cai e se machuca na Fundação Casa

São Paulo – O adolescente de 13 anos apreendido apór matar uma professora e deixar outras quatro pessoas feridas com uma faca, na semana passada, na Escola Estadual Thomázia Montoro, na zona oeste de São Paulo, sofreu ferimentos no rosto dentro da Fundação Casa.

De acordo com a entidade, ele levou três pontos. Segundo a fundação, o ferimento se deu por conta de um acidente na madrugada da quarta-feria da semana passada (29/3).

A autarquia alega que o jovem relatou ter caído da cama enquanto dormia. “Ele foi prontamente atendido pela equipe de enfermagem e encaminhado para atendimento médico”, disse em nota.

A Corregedoria Geral da Fundação Casa informou que instaurou sindicância para apurar o caso.

Ao Metrópoles, a advogada que representa a família do jovem infrator afirmou que não pode se manifestar sobre o caso e que “os pedidos atinentes à apuração estão com o Judiciário“.

Professora mortaO ataque à Escola Estadual Thomázia Montoro ocorreu no último dia 27. Por volta das 7h20, o aluno entrou na sala e matou a professora Elisabeth Tenreiro, 71 anos.

O Metrópoles revelou que os pais do estudante tinham conhecimento do desejo do filho de atacar a escola.

Professora Rita mostra ferimentosVinícius Passarelli/Metrópoles

Estudantes fizeram vigília nesta terça-feira (28/3), em frente à Escola Estadual Thomazia MontoroFábio Vieira/Metrópoles

A professora Elisabeth era muito querida pelos alunosReprodução/Redes sociais

Objetos apreendidos com jovem que matou professora em escola estadual de São PauloDivulgação/Polícia Civil de SP

Material apreendido com o aluno após ataque a escolaDivulgação/Polícia Civil de SP

Ataque a faca em escolaReprodução

Ataque em escola na Vila SôniaReprodução/Redes sociais

Polícia Militar na escola onde ocorreu o ataqueFábio Vieira/Metrópoles