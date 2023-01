Alunos da USP criam vaquinha para recuperar dinheiro de formatura desviado

Os alunos de medicina da Universidade de São Paulo (USP), que tiveram R$ 927 mil da festa de formatura desviado por Alicia Dudy Muller Veiga, que presidia a comissão da turma, criaram neste domingo, 22, uma vaquinha online para recuperar o dinheiro perdido. No Instagram, a comissão fez uma postagem para explicar a situação. “O dinheiro arrecadado foi pago em parcelas ao longo de 4 anos e muitos colegas nossos e seus familiares se sacrificaram pela realização de ter uma festa de formatura. Fomos a primeira turma a incluir a adesão social para aqueles que tinham esse sonho, mas não conseguiam encarar o valor integral”, iniciou. “Sabemos que as doações serão de pessoas que se importam conosco, empatizam com a causa e entendem a importância do evento tanto como nós. Agradecemos de coração qualquer quantia doada para a realização da festa”, concluíram. Quem quiser ajudar precisa acessar um link de uma plataforma comumente usada para a venda de eventos universitários. O valor da contribuição pode ser de R$ 5 até R$ 9 mil. Para aqueles que doarem R$ 1,5 mil, terão direito a um ingresso da festa. Já para quem doar acima de R$ 3 mil, terá direito a três ingressos. Outra opção é para aqueles que doarem R$ 9 mil, que terão direito a uma mesa.

