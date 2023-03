Alunos de medicina da USP cancelam vaquinha para formatura e devem devolver recursos arrecadados

A comissão de formatura da 106ª turma da faculdade de medicina da Universidade de São Paulo (USP) decidiu, em um acordo com as empresas responsáveis pela festa de formatura do grupo, encerrar a vaquinha iniciada após o golpe de quase R$ 1 milhão aplicado pela estudante Alicia Dudy Müller, de 25 anos. Os estudantes informaram que os recursos arrecadados com a iniciativa serão devolvidos aos doadores. Além disso, neste domingo, 5, o grupo informou, nas redes sociais, que entrou em acordo no início do mês com as empresas As Formaturas e Grupo Toy, garantindo que a festa vai acontecer nos mesmos moldes e padrões do projeto inicial. No final do mês de janeiro, o Procon anunciou que a empresa responsável por gerir o dinheiro da formatura se comprometeu em cobrir o rombo nas contas causado pelo golpe. Nesta semana, a estudante Alicia Dudy Muller destrancou o curso e voltou a frequentar a faculdade de medicina da USP.

*Com informações do repórter Victor Moraes