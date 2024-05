Ex-BBB, Cássio Lannes desabafa sobre a tragédia no RS: “Dá medo”

A tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, deixando dezenas de mortos e mais de 100 desaparecidos, tem mobilizado muitas pessoas, tanto dentro quanto fora do estado, para socorrer quem está ilhado e precisando de ajuda imediata. E um desses voluntários é o ex-BBB Cássio Lannes.

O publicitário, que participou do BBB14, conversou com a coluna, com exclusividade, deu detalhes sobre os trabalhos de salvamento e pontuou as necessidades atuais da população, que está sem água até para beber.

“É algo que alguém que está de fora não vai conseguir entender. É uma catástrofe, todos estão fazendo alguma coisa para ajudar: uns na água salvando as pessoas de barco, outros recolhendo comida e doações. Não tem ninguém parado. Tá complicado, é desesperador isso aqui”, relatou ele.

Em seguida, Cássio desabafou: “Fico triste em não conseguir passar o quão grande e desesperador é isso aqui. As pessoas, realmente, não têm noção quando olham de fora. E quando a gente vê, sente medo e se desespera para ajudar”, disse o rapaz.

Vista aérea RS – Estado de calamidade pública após enchentes causadas pela forte chuva atingiram o Rio Grande do Sul

Estado de calamidade pública após enchentes causadas pela forte chuva atingiram o estado brasileiro do Rio Grande do Sul

Estado de calamidade pública após enchentes causadas pela forte chuva atingiram o estado brasileiro do Rio Grande do Sul

Moradores são resgatados após enchente em Canoas (RS)

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) envia equipe para o Rio Grande do Sul

Força Aérea Brasileira

Temporais levaram a cheia de rios e alagamentos no estado

Corpo de Bombeiros trabalha no resgate e ajuda moradores de Rio Pardinho (RS)

Corpo de Bombeiros trabalha no resgate e ajuda moradores de Rio Pardinho (RS)

Apoio das Forças Armadas às regiões afetadas pelas enchentes no RS

O efetivo ampliado de 335 para 626 militares

E completou: “Cidade inteiras estão ficando embaixo d’água, sumindo. As pessoas estão perdendo tudo, tem corpos boiando, animal morrendo, crianças ficando órfãs, idosos se negando a sair de casa e você descobre que eles morreram depois. As pessoas que sobreviveram não têm água pra tomar banho, vai começar a surgir doenças, as pessoas estão sem roupas íntimas, crianças sem fraldas”, detalhou, antes de completar:

“A gente está pegando garrafa pet vazia pra encher com água do poço para ter o que beber. É muito difícil explicar o que está acontecendo aqui, quem não está vendo, não entende, de verdade”, contou.

Cássio Lannes mostrou-se incomodado com certas atitudes do governo: “O que mais me indigna é que as pessoas estão com barco, tentando salvar vidas, e o poder público faz o quê? Blitz pra ver quem tem carteira de barco e guincha. Olha o nível que chegaram as coisas. Eles estavam medindo os jeeps que estavam ajudando a salvar as pessoas, as crianças, pra ver se não iam multar e guinchar”, pontuou.

Ele aproveitou para pedir que as pessoas façam doações para quem está de frente, comprando alimentos, água e itens de primeira necessidade para os atingidos pela tragédia.

“As pessoas estão doando dinheiro pro governo, mas o governo está só nos fod*ndo. Temos que ajudar quem está na linha de frente, a gente não precisa de ajuda pra depois, precisamos de ajuda para agora. O agora está sendo desesperador. Tem que ajudar quem está indo comprar água porque as pessoas não têm o que beber, quem tá fazendo um sanduíche para terem o que comer. E a esse curto prazo que tem que dar prioridade”, pediu, antes de seguir:

“Qualquer ajuda é válida, precisamos que as pessoas ajudem quem está no front. Pesquise, veja quem está ajudando realmente as pessoas. Pelo amor de Deus, não manda dinheiro pro governo ou pra rifa que vai ser realizada depois. Se tem 20 pilas, manda pra quem está comprando sanduíche e dar comida pras pessoas. Eu não sou mais famoso, faz muito tempo, mas aqui na minha cidade eu ainda sou muito conhecido. E isso é obrigação minha, estar postando tudo isso. Eu queria hoje era ser mais famoso. Talvez, ajudaria mais pessoas”, declarou.

O ex-BBB ainda contou que um conhecido cortou o braço na antena de um sobrado, que tinha 2 andares e estava completamente submerso: “Naquela hora deu pra ter uma noção do que estava acontecendo. Tivemos que suspender as buscas à noite porque os motores dos barcos estavam passando em cima dos corpos”, lembrou.

Cássio ainda disse que há previsão de mais chuvas entre quarta-feira (8/5) e domingo (12/5).

Marido de governador desaparece durante Em meio à crise no Rio Grande do Sul, parte da população se pergunta aonde está o primeiro-cavalheiro Thalis Bolzan, que se casou com o governador Eduardo Leite em segredo em Trancoso, na Bahia, e desde então vive no Palácio Piratininga, em Porto Alegre.

O que vem causando revolta na população é que, apesar da tragédia que assola o estado, ele não fez uma única postagem em seu feed tentando ajudar os conterrâneos do marido e os contribuintes que bancam a estadia do médico no palácio do governo, assim como de seus cachorros, que se juntaram aos do governador.

Thalis está sempre pronto para receber figuras famosas e públicas como o ex-BBB Mateus Amaral ou o Presidente Lula e a primeira-dama Janja — essa, sim, atuante na crise que afeta o estado gaúcho. Ele também se faz presente ao lado do governador quando há encontros de celebridades ou festas fora do estado.

Ou seja, Thalis usa e desfruta do que lhe é conveniente: casa, comida, roupa lavada e todos os luxos oferecidos pelo palácio Piratininga, mas é incapaz de usar suas redes e ser figura presente na ajuda aos gaúchos que o acolheram.

É falado em várias rodas que o rapaz chega a usufruir de passagens áreas pagas pelo governo do estado para acompanhar o governador — como foi no encontro com a cantora Ivete Sangalo durante o Carnaval.

Em meio às primeiras enchentes, o primeiro-cavalheiro aparecia bem animado também num show da cantora baiana.

Oficialmente, o cargo de primeira dama ou primeiro-cavalheiro nao é oficial, mas é uma tradição o cônjuge do candidato eleito atuar na ajuda em obras assistenciais e outras áreas.

Médico de formação, Thalis com certeza poderia ser útil. Falta empatia ao jovem rapaz que usufruiu do bem bom e some na hora que quem banca tudo isso precisa. Ainda há tempo de mudar. Que tal ser mais atuante, Thalis?

Número de mortos sobe para 90 O número de mortos após as enchentes no Rio Grande do Sul subiu, na manhã desta terça-feira (7/5), para 90. Há ainda quatro óbitos sob investigação, 132 pessoas desaparecidas e 361 feridos. A informação consta no mais recente boletim da Defesa Civil do estado.

Até o momento, 1.367.506 pessoas foram afetadas pelas chuvas fortes em 388 municípios. Desse total, quase 156 mil estão desalojadas, e outras 48 mil foram acolhidas em abrigos.

Conforme a atualização do boletim de infraestrutura, mesmo com trégua nas chuvas, o nível do Guaíba, em Porto Alegre, segue acima da cota de inundação. Nesta terça-feira (7/5), a água do rio atingiu o patamar de 5,27 metros, ou seja, 2,27 metros acima do limite para inundação, que é de 3 metros.

O Rio Guaíba atingiu o maior nível no último domingo (5/5), quando registrou 5,33 metros. O recorde anterior ocorreu em 1941 (4,76 metros). Confira o nível dos rios:

Ainda de acordo com o documento, 451 mil estão sem energia e quase 650 mil encontram-se sem abastecimento de água. Além disso, algumas operadoras estão sem sinal de internet e telefone.

As aulas seguem suspensas em toda a rede municipal do estado gaúcho. Ao todo, 790 escolas foram afetadas e outras 388 estão danificadas, prejudicando 273.155 mil estudantes em 216 municípios. Além disso, 52 escolas funcionam como abrigo.

Rodovias Atualmente, são 95 trechos em 41 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.

Governo reconhece calamidade pública no RS A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), assinou, no último domingo (5/5), portaria reconhecendo estado de calamidade pública em 336 municípios do RS “em decorrência de chuvas intensas”.

Em visita às áreas afetadas pelas enchentes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que a ajuda ao estado chegará “sem burocracia”, acrescentando que vai auxiliar a reconstruir as rodovias.