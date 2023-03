Alvo do Bahia, volante Gregore sofre lesão grave nos EUA

Um dos alvos do Bahia na atual temporada, o volante Gregore ficará um bom tempo longe dos gramados. O Ex-tricolor sofreu uma lesão grave no pé durante a derrota da sua equipe, o Inter Miami, para o New York City, pela MLS.

Gregore machucou o pé após uma entrada do atacante argentino Matías Pellegrini. Ele foi substituído e logo após o jogo o treinador do Inter Miami, Phil Neville, demonstrou preocupação com o caso.

Nesta segunda-feira (13), o clube americano emitiu nota na qual informou que a lesão foi constatada e que o jogador passará por cirurgia nesta terça-feira (14). O brasileiro é o capitão da equipe.

Gregore defendeu o Bahia de 2018 a 2020. Ele foi vendido pelo tricolor ao Inter Miami. Este ano, sob a gestão do Grupo City, o Esquadrão tentou o retorno do atleta. As trataivas esbarram nos valores pedidos pelo clube americano.