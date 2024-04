Alysson abre novos caminhos em sua carreira e apresenta o single “São Jorge Ogum”

A nova canção também marca o momento em que o cantor mineiro muda seu nome artístico

[ouça aqui]

“Ó São Jorge, meu Santo Guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos” é a oração versada todo dia 23 de abril, dia do Santo Guerreiro São Jorge e do Orixá Ogum. A data que celebra o vencedor de batalhas marca também o nascimento de Alysson, cantor e compositor mineiro que traz em sua voz a potência de São Jorge e Ogum. O artista é atravessado pela espiritualidade a todo momento, especialmente quando está entregue à música, com suas letras, suingue e movimento. Agora, ele apresenta seu novo nome artístico: Alysson. “Consultei meu guia espiritual e foram aquelas respostas que me direcionaram na mudança do nome artístico”, explica. O primeiro single de seu próximo EP, previsto para o segundo semestre, é intitulado “São Jorge Ogum”, e chega às plataformas no dia 23 de abril.

Cronista de seu tempo, o artista passeia entre a MPB e o Afropop mineiro para imprimir o toque das gerais, criando um novo termo para refletir sua musicalidade própria. “Nomeei Uaifrobeat um som que não tinha uma definição, era algo que fui condensando na minha cabeça para então começar a transformar em música. E assim fui mesclando a música brasileira com os ritmos negros e suas milhares de vertentes de Minas, do Brasil e do mundo que me atravessam”, lembra o artista. E foi imerso ao balanço junto à sua espiritualidade, que foram surgindo os primeiros traços da canção “São Jorge Ogum”. Com uma melodia feita para Ogum pelo parceiro musical Rafa Virgulino, Alysson foi incumbido a compor a letra.

Ao lado dos produtores Fejuca e Ricardo Gama – premiados no Grammy Latino e colaboradores de nomes como Liniker, Emicida e Milton Nascimento –, o cantor mineiro pode transformar suas vivências e reflexões em uma série de canções que irão compor um EP. “São Jorge Ogum” é a primeira delas. Entre as inspirações que culminaram neste single se destacam todos os caminhos em direção ao autoconhecimento, por meio da espiritualidade. Entre os colaboradores do single, Alysson também destaca o percussionista, baterista e compositor Willian Gargamel, que somou nos pré-arranjos.

Criado em uma família bastante musical, o artista teve como primeiras referências seus irmãos, que tocavam violão e cantavam canções de Djavan e Gilberto Gil, a paixão de seu pai pelo chorinho, música clássica, Luiz Gonzaga e Paco de Lucia. Sempre rodeado pela música, o cantor agora abre caminhos para um novo momento em sua carreira, já brindada pelo EP Maré da Sorte (2019), o disco Musicarama (2021) e o EP Uaifrobeat Vol. 1 (2021). “Felizmente, agora estou acompanhado de uma equipe completa de profissionais que traz uma estrutura de altíssimo nível. Somos muitas cabeças e corações pensando juntos em um projeto que já está mudando a minha vida”, finaliza Alysson, sobre a nova parceria com a Sim Produções, empresariado por Tânia Artur, que cuida também de nomes como Jonathan Ferr e o duo YOÚN. Sua companheira Mariana Bertelli, por sua vez, assina a produção executiva.

Ouça “São Jorge Ogum” aqui!

SÃO JORGE OGUM

Compositores: Alysson e Rafa Virgulino

Artista: Alysson

Se é coisa de São Jorge

Né qualquer coisa não

É coisa séria, é nobre

Vai desfazer em oração

Firmei olhar bem longe

No céu lua surgiu

Tão bela que de encontro

Vem pra trazer nosso abril

Eu procurei em paz

Sobreviver em meio ao caos

Vim pra buscar, firmar

No pai guerreiro, pai Ogum

É luta que eu não sei

É tanta dor, ingratidão

Mãos dadas com a fé

Pra fortalecer o coração

Eu vou forjar o amor

Arma de tantas, mais letal

Se é de má intenção

É escudo, espada é oração

Eu procurei em paz

Sobreviver em meio ao caos

Vim pra buscar, firmar

No pai guerreiro, pai Ogum

Filho de rei, de fé

Inspira decisão

Bravura até no amar

Firmeza e pés no chão

É senhor do caminho

Em qualquer direção

Dono do ar soprou

Segredos na canção

Ê Ê Ê São Jorge Ogum Ê Ê Ê vem para lutar

Ê Ê Ê é filho de rei e protege seus filhos de todo o mal