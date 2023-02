Amadeu comemora vitória sobre Atlético: ‘Importante foram os três pontos’

O Vitória se recolocou na briga pelo G4 do Campeonato Baiano. O Leão contou com gols de Diego Torres e Léo Gamalho para bater o Atlético de Alagoinhas por 2×1 na noite desta quarta-feira (8), no Carneirão, e ganhar fôlego na busca por uma vaga na semifinal. Misael descontou para o Carcará.

O rubro-negro, aliás, foi comandado pelo auxiliar Ricardo Amadeu. Substituto de João Burse, o técnico Léo Condé desembarca em Salvador apenas nesta quinta-feira (9) e, portanto, fará sua estreia somente no domingo (12), contra o Jacuipense.

Após a partida, o interino comemorou o resultado – que marcou a primeira vitória fora de casa na temporada – e, principalmente, os três pontos. O Leão agora soma 10 pontos, e aparece na 5ª posição. Está apenas a dois de distância do Itabuna, que fecha a zona de classificação.

“A gente vinha em busca disso há muito tempo. Estávamos fazendo bons jogos, mas o resultado não estava vindo. Hoje, felizmente, conseguimos sair com essa vitória. A gente teve um jogo difícil aqui. Independente do que aconteceu dentro do contexto geral do jogo, o importante foram os três pontos, para a gente colocar um pézinho mais perto do G4”, comemorou.

Diego Torres abriu o placar com um golaço, aos 13 minutos do primeiro tempo. Só que, depois de marcar, o Vitória deixou que o Atlético de Alagoinhas crescesse na partida, e pouco ameaçou. Em uma das raras chances, veio o segundo: aos 24 minutos da etapa final, o argentino cobrou uma falta na cabeça de Léo Gamalho, que só empurrou para a rede.

O Carcará pressionou no fim, e conseguiu descontar com Misael. O gol incendiou a partida, mas não foi o suficiente para os anfitriões. Amadeu falou sobre o sufoco nos minutos finais, o que chamou de ‘contornos de emoção’.

“A gente tentou uma proposta com três zagueiros para crescer nosso time, já que eles estava colocando muita bola na área. E a gente acabou, curiosamente, tomando gol de bola parada, de bola aérea. Com contornos de emoção, mas como falei, importante era a vitória e a gente conseguiu sair com os três pontos”, falou.

O auxiliar, aliás, comandou apenas um treino antes da partida. Ele fez questão de dedicar a vitória a João Burse e elogiou o trabalho que vinha sendo feito pelo ex-técnico, demitido no último domingo (5).

“Não foi feito nada diferente. Acho que o trabalho vinha sendo bem construído pela comissão que estava aqui junto com a gente. É um trabalho multidisciplinar, construído a muitas mãos. A gente já sabia o que estava sendo feito. Até desejar essa vitória ao pessoal que saiu, a João, Marcos e Rodrigo. A gente não fez nada de diferente além do que já vinha sendo feito. Muito mérito deles também esses três pontos que conseguimos fora de casa”, elogiou.

Amadeu também falou sobre o novo técnico do Vitória. O auxiliar disse que ainda não teve contato com Léo Condé, mas que já está preparado para passar o bastão para o novo comandante.

“Ainda não, não tive contato com ele, chega amanhã. A gente passa todo o trabalho que foi construindo para ele, tanto dos aspectos táticos, técnicos, físicos, comportamentais. A gente entrega amanhã o comando do time a ele, e passa todas as informações possíveis”, comentou.

“A gente está aqui para isso. Para ajudar, dar o suporte, fazendo o nosso trabalho do dia a dia, o melhor possível. Para que, quando ele chegue, a gente entregue um cenário mais pavimentado, para que ele dê andamento na sequência e a gente consiga a classificação no Campeonato Baiano”, completou.

O Vitória volta a entrar em campo neste domingo (12), às 16h, quando recebe o Jacuipense no Barradão, pela 8ª e penúltima rodada do Baianão. A equipe terá o desfalque do atacante Dibble, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Por outro lado, será a estreia de Condé como técnico rubro-negro.

Veja outros trechos da entrevista de Ricardo Amadeu:

Léo Gamalho

Léo é centroavante, né?! Centroavante vive disso. Tenho a certeza que, quanto mais a bola chegar, mais gols ele vai fazer durante a temporada e nos ajudar nesse processo.

Conversa com Léo Condé

Orientação nenhuma. Ele que é o treinador, ele que vai comandar o processo. Eu posso conversar, trocar, esclarecer a ele algumas coisas que a gente consegue ver no dia a dia. Mas acho que ele tem capacidade para tomar decisões e colocar a gente no caminho da vitória.