Amanda Coronha faz show gratuito no Claro Verão Rio nesta quarta-feira

Até 29 de janeiro, evento gratuito conta com atrações para toda a família, com shows, games, espaço kids, estações de massagem, maquiagem e cabeleireiro na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema

A cantora e compositora Amanda Coronha se apresenta nesta quarta-feira (25) no Claro Verão Rio, evento gratuito que conta com atrações para toda a família, com shows, games, espaço kids, estações de massagem, maquiagem e cabeleireiro na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. Além de Amanda, esta segunda semana de evento também terá pocket shows de Lenine, Toni Garrido, Delacruz, Onze20, Catha e Gabriel, o Pensador.

“Estou muito empolgada com o meu show no Claro Verão Rio!”, conta Amanda. “Será o meu primeiro do ano e estou preparando algo muito especial, com músicas que estarão no meu álbum, ‘Divino’, que sai ainda este ano, e alguns covers de artistas amigos que eu adoro também. Vai ser uma noite linda!”

Além dos shows, a terceira edição do evento conta com atividades para crianças, games, realidade virtual e espaço para saúde e bem-estar. Com realização da Peck Produções, o Claro Verão Rio ocupa os três andares da casa. No térreo, as crianças podem curtir a Área Kids, com jogos educativos, brincadeiras de roda, contação de histórias, jogos de tabuleiro, intervenções eletrônicas com mini games retrô, atividades recreativas, além de um Xbox com “Just Dance”, uma das séries de jogos de dança mais popular do mundo.

2023 reserva muitas novidades boas na carreira de Amanda. A mais importante é o lançamento do álbum “Divino”, que será o primeiro da carreira da artista. O trabalho, que está totalmente alinhado com a busca de Amanda pelo autoconhecimento, trará as faixas “Tara” e “Chaturanga”, lançadas ano passado, além de outras inéditas. “Esse lançamento vai tomar conta desse ano de 2023 e já consigo sentir toda a emoção, responsabilidade e alegria que vão ser desencadeados nesse processo. Eu e minha equipe estamos trabalhando a todo vapor pra fazer esse sonho se realizar da forma mais bonita e verdadeira possível”, ela antecipa.

SERVIÇO:

O QUÊ: Pocket show Amanda Coronha – CLARO VERÃO RIO 2023

ONDE: Casa de Cultura Laura Alvim (Av. Vieira Souto, 176, Ipanema)

QUANDO: 25/01/23

HORÁRIO: à partir das 19h

Entrada franca, por ordem de chegada (sujeita à lotação) – capacidade 100 pessoas

Benefícios exclusivos para Cliente Claro clube:

– Empréstimo de barracas e cadeiras de praia – 14h às 18h (frente da casa)

– Brinde exclusivo na visita à Casa Claro;

– Descontos especiais + Combos exclusivos nos bares da Casa Claro.

Sobre Amanda Coronha:

Tendo se tornado nacionalmente conhecida após ser uma das semifinalistas do The Voice Brasil 2020, a cantora e compositora Amanda Coronha iniciou sua carreira fazendo covers no youtube, onde acumula milhões de views e é hoje um dos destaques da nova geração da cena da música brasileira.

Com o lado compositora, a artista também foi indicada ao Latin Grammy Awards com a música “Éramos Chuva”, do grupo “As Baias”, indicado como melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa.

As faixas “Deixa Queimar”, feat com o rapper Gabriel o Pensador e “Hot Rolo”, single em parceria com a banda Atitude 67, integram a trajetória da artista. Com Gabriel o Pensador, a artista inclusive fez sua estreia no palco do Festival Lollapalooza, em 2019. Em outubro de 2021 lançou seu mais recente trabalho, a faixa “Conta Tudo”, em parceria com a cantora Bibi e Lili Glass.

2022 foi marcado pelo lançamento de diversos novos trabalhos e o retorno de Amanda aos palcos. A artista começou o ano com o lançamento de “Indecisão”, feat. com Filipe Soares, seguido de “Amores Paradoxais” (faixa muito pedida pelos fãs) e “Tara”. “O que vocês podem esperar para os próximos passos é uma Amanda muito madura, que está vivendo seu caminho com toda a liberdade e vontade de mostrar exatamente quem ela é. Sinto que minhas novas músicas vão trazer muito do que eu ouço, minhas referências… R&B, soul music, Lauryn Hill, Erykah Badu… Vai ser um marco muito importante na minha carreira. O tempo passa e nossa arte vai amadurecendo também. Isso é o mais bonito de tudo”, declara a artista.

