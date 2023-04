BBB23: Sarah aponta o dedo para Alface em discussão e detona affair

Sarah Aline e Ricardo Alface se desentenderam no Quarto Fundo do Mar do BBB23 após a Prova do Anjo. A psicóloga não gostou de ouvir que o affair se propôs a ajudar Larissa com 50 estalecas, mas não iria depositar o mesmo valor para que a amada comprasse o Poder Curinga. O momento rendeu uma discussão entre os dois e a sister chamou o jogo do companheiro de contraditório.

“Quando você já tinha entendido, que seria extremamente vantajoso para você, falou: ‘não estou jogando em grupo, não vou cobrir a Sarah’. E aí você disse assim: ‘Eu vou cobrir a Lari, porque ela não tem nada”, declarou Sarah se levantando da cama e apontando o dedo para Ricardo.

Sarah Aline acendeu uma luz amarela na produção do BBB23 ao acordar, pelo segundo dia seguido, com febre de 37,9º, dores no corpo e garganta inflamadaReprodução/Instagram

Sarah AlineReprodução/Instagram

Sarah AlineReprodução/Instagram

Sarah Aline no BBB23Reprodução/Instagram

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

“Eu não tenho nada porque eu estava dando no Poder Curinga que, se fosse para te salvar, eu iria fazer alguma coisa para isso. Agora, para Larissa, que tinha perdido todas as estalecas porque ela foi para o Monstro que você colocou…”, continuou detonando Sarah.

Na sequência, o biomédico tentou interromper a companheira, mas levou uma chamada. “Não, agora é a minha. É por isso que o seu jogo entra em contradição. Porque você fala uma coisa, faz outra e depois você quer se reconstituir em uma realidade que você criou na sua cabeça”, reclamou a psicóloga.

“A partir do momento que você fala: ‘eu não vou dar 50 estalecas a mais porque eu não estou jogando em grupo e a Sarah comprou o Poder Curinga porque ela quis’ e a Larissa não tem nada porque você colocou ela no Monstro…”

Sarah terminou relembrando que Alface explicou que não daria mais 50 estalecas para ela porque ele não estava jogando em grupo. “Eu ainda falei para você ontem ‘Não tem problema nenhum dizer que seu jogo é solo’, até porque a gente nunca concordou em coisas de estratégia. Mas, a partir do momento que você me considera sua única aliada, e ainda assim cruza os braços, todo pistolinha, é de fu***”, encerrou.

Sarah está no meu pouco desde sempre.. nunca suportei esse Alface e na realidade ele não passa de um escroto, mas vocês não estão prontos pra essa conversa #bbb23 pic.twitter.com/77Y4q45I9M

— apenas Rods. (@oisourodz) April 1, 2023