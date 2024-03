Amazonas registra 1,6 mil casos de Febre do Oropouche e reconhece surto

O governo do Amazonas reconheceu o surto da Febre do Oropouche neste fim de semana após mais de 1,6 mil casos registrados da doença, de acordo com o Informe Epidemiológico das Arboviroses, que data de 1º de janeiro a 29 de fevereiro deste ano. Os sintomas são similares aos da dengue e dachikungunya. A Febre do Oropouche é transmitida pelo moquisto conhecido popularmente como meruim, que é 20 vezes menor do que o Aedes aegypti. Entre os sintomas estão a dor de cabeça e a dor muscular. Em casos mais raros, a doença pode causar complicações mais sérias como meningite ou encefalite e, até o momento, ainda não existe um tratamento específico para ela.

