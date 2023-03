Amigos e familiares lamenta falecimento de Celiane Lovatte

Os municípios de Itamaraju e Prado, receberam uma notícia triste nesta quarta-feira (15), ao serem informados sobre o falecimento de uma jovem educadora. Que a dias estava numa Unidades de Terapia Intensiva em outro estado, mas seu quadro clínico agravou, devido as complicações acabou não resistindo.

A gestão de Prado emitiu a nota:

A prefeitura Municipal de Prado e a secretaria municipal de educação, manifestam profundo pesar pelo falecimento de CELIANE DA SILVA SANTOS LOVATTE, professora efetiva da rede municipal de ensino desde 2012 e atuava esse ano na escola Anderson França. A professora Celiane dedicou a vida à educação, especialmente às escolas do campo, conquistando assim o respeito, carinho e admiração de todos.

Diante dessa perda irreparável e nesse momento de tristeza, o prefeito e a secretária de educação se solidarizam com toda família e amigos. Que Deus possa confortar o coração dos entes queridos.

Neste momento de dor, nós do Portal Itamaraju Notícias nos solidarizamos com a família, os amigos e todos que conviveram com Celiane da Silva Santos Lovatte.