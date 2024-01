O movimento “Vai Ter Gorda”, completa 8 anos

O movimento “Vai Ter Gorda”, que atua no combate ao preconceito contra as pessoas gordas, realizou uma ação no Farol da Barra, em comemoração aos oito anos de história da organização.

Fundado em 2016, o grupo cobra ações afirmativas e respeito à diversidade na Bahia. O ato ocorreu na orla da Barra como uma forma simbólica para chamar banhistas mulheres, que têm vergonha do corpo, para o movimento.

Adriana Santos, coordenadora do coletivo, afirmou que o nome da organização contendo “gorda”, usado na maioria das vezes como forma pejorativa, ocorre como forma de empoderamento.

A gente está construindo e caminhando junto à sociedade para políticas públicas para pessoas gordas. Precisamos ter humanização na saúde, mais acessibilidade no transporte público, vestuário para diversos tipos de corpos e a própria política participativa, do corpo gordo incluído na sociedade”

Foto: Paulo Arcanjo