Ana Luiza Favato orquestra 1ª edição do Dinner & Music no ‘A Mano

A RP Ana Luiza Favato deu start na primeira edição do projeto Dinner & Music no ‘A Mano Restaurante. O duo Ellas Tocam embalou a noite 27/01/2023 13:40, atualizado 27/01/2023 13:40

Pedro Iff/Metrópoles

A relações-públicas Ana Luiza Favato sabe bem como orquestrar eventos intimistas e com clima agradabilíssimo. Na noite dessa quinta-feira (26/1), a RP deu start na primeira edição do projeto Dinner & Music no ‘A Mano Restaurante, na 411 Sul. Os convidados se surpreenderam com a maestria e detalhes da anfitriã.

Quem prestigiou o evento ficou com o gostinho de quero mais. Os convidados esperam que a iniciativa se estabeleça uma vez por mês. Além de apreciar a expertise de Ana Luiza como relações-públicas, os presentes têm a oportunidade de reencontrar amigos de longa data e desfrutar de uma noite animada.

Ana Luiza FavatoNo Instagram, os convidados não deixaram de parabenizar Ana Luiza Favato pela edição número um do Dinner & Music. “Que delícia de noite”, escreveu André Lima na legenda de um Story. Já a empresária e um dos nomes à frente da Grifith Joalheiros, em Brasília, Tatiana Mauriz fez o seguinte post: “Prestigiando nossa amiga”.

Quem ficou responsável por embalar a noite foi o duo Ellas Tocam, composto pela cantora Stephanie Lacerda e pela pianista Manu Andrade. As musicistas tocaram desde Frank Sinatra ao melhor da MPB e do pop nacional e internacional. Enquanto ouviam as canções, os convidados saborearam o melhor da cozinha italiana com releitura contemporânea.

Confira os cliques:

Caroline Kalil, Juliana Barbosa e Kheli AbreuAna Luiza Favato, Kakay e Liliane de CarvalhoEva Costa, Ágatha Silvestre, Ana Luiza Favato, Liliane de Carvalho e Claudia MeirelesKarina Kufa e Milena CâmaraLiliane de Carvalho, Tati Mauriz, Marcelo Lourenço, Ana Carolina Ladeira e Raphael FilippoTiago Boita Laude, Ana Luiza Favato e Leandro PompeoLiliane de CarvalhoAna Luiza FavatoDupla Ellas TocamAna Luiza Favato, André Lima e Daniel CardimMarcelo Lourenço, Liliane de Carvalho, Kakay e Tati MaurizGeorge Burlamarque, Ana Carolina Fortes, Leandro Pompeo e Tiago Boita Laude, Rachel Gerude e Adnan YahyaNicole Araújo e Fabrício GarzonStella Guerra, Emry Massouh, Jacqueline Fassiha e Millena MachadoEva Costa, Ana Luiza Favato, Leandro Pompeo e Liliane de CarvalhoMichelle Honorato, Fabiana Guimarães, Jordana Zanferari e Joyce SobrinhoJosé Paulo Jr., Paola Fenelon, Dione Cordioli e Silvio CordioliRótulos da casa gastronômicaDrinque da casaAdega de Vinho do ‘A Mano RestauranteFachada do restauranteServiço

Música: Ellas Tocam

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.

Mais lidas