Davi aceita convite para gravar música de arrocha com Silvanno Salles

Davi Brito fará sua estreia no mundo da música ao lado do cantor Silvanno Salles. O campeão do BBB24 aceitou um convite feito pelo artista e os dois gravarão uma canção de arrocha juntos em breve.

A música em questão é uma que Silvanno recebeu de um compositor conterrâneo seu de Simões Filho-BA, para homenagear o ex-motorista de aplicativo.

“A canção fala de médico, doutor, profissão que ele sonha seguir, por isso resolvi convidar o homenageado para gravar comigo e ele aceitou na hora”, contou o cantor.

Segundo ele, a gravação vai começar logo após Davi cumprir sua agenda de compromissos pós-BBB24.

“Só estou esperando ele cumprir a agenda de compromissos pós-confinamento para alinharmos tudo direitinho e gravarmos. Nada melhor que gravar uma homenagem com participação do homenageado”, completou.

Davi Brito é flagrado com influenciadora em jantar romântico O campeão do BBB24, Davi Brito, foi flagrado acompanhado de uma mulher em um restaurante luxuoso de Salvador, um dos mais caros da região, na noite desta terça-feira (30/4). Um vídeo publicado pelo site Alô Juca mostra o motorista de aplicativo chegando com a moça no estabelecimento e sentando em uma das mesas.

Ainda de acordo com o site, a mulher em questão é a influenciadora de Recife, Bárbara Contreras. Nas redes sociais, ela acumula mais de 600 mil seguidores e tem postado alguns registros em Salvador com amigos.

Bárbara e Davi já haviam sido vistos juntos em uma casa no litoral norte da Bahia nos últimos dias, causando alvoroço na web. A influenciadora chegou a se manifestar nas redes sociais dizendo que o encontro tinha sido por acaso, já que os estariam hospedados no mesmo condomínio.

“Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, por que eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus. Desculpa. Ele veio aqui”, relatou.

O que circula nos bastidores, no entanto, é que agora eles estão se conhecendo melhor. Os dois, inclusive, já se seguem no Instagram. Será que a fila andou pra valer?