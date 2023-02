Ana Mametto, Márcia Short e Carla Visi cantam em trio em homenagem a Gal

O trio do Balancê desfila no circuito Barra-Ondina na tarde desta sexta-feira (17), fazendo uma homenagem à cantora Gal Costa, que faleceu em novembro do ano passado. Estão no trio, cantando grandes sucessos de Gal, as cantoras Ana Mametto, Márcia Short e Carla Visi.

Elas cantaram clássicos gravados por Gal, como ‘Modinha para Gabriela’, ‘Festa do Interior’ e ‘Brasil’, com roupagem de Carnaval. O repertório também vai incluir canções especiais na memória afetiva delas, conforme as cantoras explicaram anteriormente.

“Gal faz parte da nossa história, da nossa trajetória como artistas, e homenageá-la no Carnaval, não tem nada melhor”, disse Carla Visi, já em cima do trio. “Sementes de Gal florescendo na avenida, quem vier, verá”, acrescentou Márcia Short. Ana lembrou que “Gal está em todas as cantoras desse pais”.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.