Ana Maria Braga grava vídeo dançando hit Lovezinho: “Cheia de energia”

A apresentadora Ana Maria Braga divertiu os seguidores no Instagram neste domingo (26/2) ao publicar um vídeo dançando o hit Lovezinho. A música viralizou com uma coreografia do tiktoker Xurrasco 021 e caiu no gosto popular.

“Sequência de Love, com o meu neto Bento e os primos, para contar que amanhã estou de volta [no Mais Você] cheia de energia, saudade e negativa para Covid-19”, escreveu Ana Maria Braga na legenda da publicação.

Veja:

Ana Maria Braga testou positivo para a doença pela terceira vez na última terça-feira (21/2). Desde então, ela está afastada do Mais Você (TV Globo). O vírus, entretanto, não causou fortes reações. “Estou com Covid light. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada”, disse a apresentadora.