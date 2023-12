Exclusivo: Sérgio Cabral passa o Natal com a namorada nova

Fim de ano é período de festas em família. E Sérgio Cabral já apresentou a namorada nova para seus familiares e, inclusive ela passou o Natal com eles. Esta colunista que vos escreve, que tem amigos por todos os cantos, descobriu quem é o novo amor do ex-governador do Rio de Janeiro.

A eleita do político se chama Lilian Damianni e trabalha no ramo da beleza. No Instagram, a moça compartilha dicas de tratamentos capilares e mostra o antes e depois de suas clientes.

Lilian Damianni é cabeleireira visagista, maquiadora, designer de sobrancelha e colorista especialista em coloração pessoal. O salão de beleza dela fica na Barra da Tijuca.

Lilian Damianni, namorada de Sérgio Cabral

Sérgio Cabral passa o Natal com a namorada nova Instagram/Reprodução

sergio-cabral

Coluna Guilherme Amado

Sérgio Cabral

Sérgio Cabral está solteiro novamente Instagram/Reprodução

Sérgio Cabral

A fila anda para Sérgio Cabral Instagram/Reprodução

Sérgio Cabral

A fila anda para Sérgio Cabral Instagram/Reprodução

Sérgio Cabral

Vida nova! Solteiro, Sérgio Cabral planeja se mudar Instagram/Reprodução

O ex-governador Sérgio Cabral durante entrevista concedida em seu apartamento, no Rio de Janeiro

O ex-governador Sergio Cabral chora durante entrevista concedida em seu apartamento, no Rio de Janeiro Reprodução/Metrópoles

O ex-governador Sergio Cabral durante entrevista concedida em seu apartamento, no Rio de Janeiro

O ex-governador Sergio Cabral chora durante entrevista concedida em seu apartamento, no Rio de Janeiro Reprodução/Metrópoles

O ex-governador Sergio Cabral durante entrevista concedida em seu apartamento, no Rio de Janeiro

Reprodução/Metrópoles

O ex-governador Sergio Cabral durante entrevista concedida em seu apartamento, no Rio de Janeiro

O ex-governador Sergio Cabral chora durante entrevista concedida em seu apartamento, no Rio de Janeiro Reprodução/Metrópoles

O ex-governador Sergio Cabral durante entrevista concedida em seu apartamento, no Rio de Janeiro

O ex-governador Sergio Cabral gesticula durante entrevista concedida em seu apartamento, no Rio de Janeiro Reprodução/Metrópoles

O ex-governador Sergio Cabral durante entrevista concedida em seu apartamento, no Rio de Janeiro

O ex-governador Sergio Cabral gesticula durante entrevista concedida em seu apartamento, no Rio de Janeiro Reprodução/Metrópoles

sergio cabral

Ex-governador do Rio Sérgio Cabral Buda Mendes / LatinContent /Getty Images

Ex-governador do Rio Sérgio Cabral

Ex-governador do Rio Sérgio Cabral Buda Mendes/LatinContent via Getty Images

Sérgio-Cabral-3-840×577

Ex-governador do Rio Sérgio Cabral Divulgação

Sérgio Cabral estava solteiro desde novembro Lembram, queridos leitores, que em setembro a coluna revelou a nova namorada de Sérgio Cabral e um conhecido afirmou que ele “se apaixona e desapaixona em 72h”? Pois bem, aconteceu de novo e o ex-governador do Rio está solteiro mais uma vez.

No início de novembro, cerca de 2 meses após começar a se relacionar com a jornalista e surfista Saliha Istanbuli, de 50 anos, uma fonte desta colunista que vos escreve contou, com exclusividade, que o namoro chegou ao fim e os dois, inclusive, pararam de se seguir no Instagram.

Após a gente revelar o namoro de Sérgio Cabral e Saliha, ela fechou seu Instagram. Mas no perfil dele, é possível ver que não segue mais a jornalista. Será que o namoro terminou mal?

A revelação do namoro Menos de um mês depois do rompimento com Carul Passos, Sérgio Cabral já está de namorada nova. Esta colunista que vos escreve descobriu, com exclusividade, em setembro, que o ex-governador do Rio está se relacionando com uma jornalista e estilista de 50 anos.

Pois bem, meus caros leitores: a nova eleita de Cabral se chama Saliha Istanbuli. Pessoas ligadas ao mais novo casal do momento relataram que ele está bastante empolgado com a amada, pois ela tem um perfil diferente de todas as mulheres com quem ele já se relacionou.

Na ocasião da notícia, os pombinhos estavam se conhecendo há mais de duas semanas. Ao chegar no apartamento de Cabral, em Copacabana, ela era recebida com flores. Saliha, que é dona de uma marca de roupas e tem uma filha adolescente, também parece estar apaixonada e algumas amigas já perceberam em seu jeito e a carinha de felicidade com que aparece nas fotos das redes sociais.

Os filhos do casal e alguns amigos já sabiam do relacionamento, que estava ficando bem sério. Durante o dia, o ex-governador enviava “sorrisos” pelos stories exclusivamente para a então namorada.

Uma coisa que chamou a atenção desta coluna é que Sérgio Cabral gosta de mulheres com nomes, digamos, exóticos, não é? Primeiro foi a Carul e depois, Saliha. Vale lembrar que foi a Carul quem terminou o namoro com o ex-governador e isso também foi revelado por esta colunista.

A gente descobriu ainda o primeiro dia em que Saliha dormiu na casa do amado. A primeira visita da namorada ao apartamento de Cabral aconteceu no último dia 12 de setembro, após ela voltar de um retiro espiritual.

Mas se você está admirado com a facilidade com que Cabral esqueceu a ex, saiba que isso é um hábito do político. Uma pessoa muito próxima a Sérgio Cabral usou a seguinte frase ao falar sobre o moço com a coluna: “Sérgio se apaixona e desapaixona em 72h”.

E ele desapaixona rápido mesmo, hein? A última declaração de amor que ele fez para Carul em suas redes sociais aconteceu no dia 4 de agosto. Na postagem, em que comemoravam 5 meses de namoro e que continua entre as publicações, ele falou sobre encontrar a “metade de sua laranja”.

Procurada pela coluna em setembro, Carul Passos comentou a novidade: “Não sabia! Que legal! Ele merece ser feliz depois de tudo o que passou. E ela parece ser uma fofa, supersolar, saudável. Que bom! Espero que ela seja acolhida pela família. Ele merece! Felicidades ao casal na casa nova!”.

Encerramos a nota desejando que ele tivesse, realmente, encontrado a parte que faltava de sua laranja e que ela fosse doce. Mas parece que a procura pela outra metade vai continuar, né? Boa sorte!