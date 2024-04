Receitas com whey protein: 7 alimentos que combinam com o suplemento

De forma geral, o whey protein é um suplemento que ajuda a atingir a meta proteica do dia, e pode ser consumido tanto por quem treina quanto por sedentários. Além disso, o produto é versátil e pode ser misturado com vários produtos para ser incluído na dieta.

Whey Protein

Existem três tipos de whey protein, um suplemento elaborado a partir da proteína do soro do leite GettyImages

Whey Protein

Um deles é o whey concentrado, que tem 80% de concentração proteica GettyImages

Whey Protein

Outro é o isolado, que tem 90% de proteínas GettyImages

Whey Protein

Por último, o hidrolisado, que pode ser feito a partir do concentrado ou do isolado. Ele passa por um processo de hidrólise, onde as proteínas são quebradas em estruturas menores GettyImages

Os sete alimentos que combinam com whey protein Frutas “Quando adicionamos frutas, como banana, morango, manga ou abacaxi, vira um delicioso smoothie, que ganha sabor e fibras”, explica Phillip Ji, co-CEO da Orient Mix.

Iogurte “Excelente fonte de proteínas, cálcio e probióticos, o iogurte adicionado ao whey pode ser uma combinação saudável e saborosa. Além disso, podemos acrescentar granola, frutas e até mesmo mel para formar um ótimo lanche pré-treino ou pós-treino”, explica.

Aveia Outra opção rica em fibras, que ajuda a manter a saciedade por longas horas. “Adicionar um scoop de whey protein à sua porção de aveia é uma ideia inteligente para obter um café da manhã nutritivo”, acrescenta.

Pasta de amendoim O alto teor de proteínas e gorduras saudáveis dá um match em receitas de bolos e barras de cereais.

Leia a reportagem completa no SportLife, parceiro do Metrópoles.

Siga a editoria de Saúde no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!