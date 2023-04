Ana Maria Braga “quebra protocolo” e faz confissão para Sarah Aline

Ana Maria Braga retornou ao comando do Mais Você, nesta segunda-feira (17/4), e já virou assunto nas redes sociais. Isso porque, além do público estar feliz de vê-la novamente na TV, a apresentadora “quebrou o protocolo” e fez uma confissão à Sarah Aline, eliminada do BBB 23 na noite de domingo (16/4).

“Primeiro, devo-lhe confessar de novo que eu não esperava ter você aqui hoje (risos). Eu estava torcendo pra não te ver aqui hoje”, disse Ana Maria durante o Café da Manhã com Eliminado.

Ela completou: “É feio falar isso? Não, agora já está no fim do jogo”, falou aos risos e sendo complementada por Louro Mané. “Já pode ter opinião certeira sim”, disse o papagaio.

Sarah Aline também riu da situação e confessou ficar feliz em saber da opinião de Ana. “Olha, fico feliz em saber disso, mas estou honrado em estar aqui com você. Mas eu ia amar te ver mais pra frente”, falou a ex-sister.

Nas redes sociais, a fala de Ana Maria Braga repercutiu bastante. “Ana Maria simplesmente representando o povo brasileiro”, disparou um internauta. “Por isso essa mulher é quem é! Ana Maria obrigada”, agradeceu outra pessoa. “Ana Maria é a maior e ela está de volta já com polêmica, eu amo”, falou mais uma.

ana maria braga representando o povo brasileiro!!!! pic.twitter.com/GHfhWeKNAR

— matheus (@whomath) April 17, 2023