Anac suspende uso do Boeing 737 Max 9 no Brasil após incidente em voo

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou no domingo, 7, a suspensão do uso da aeronave Boeing 737 Max 9 no Brasil. A medida foi tomada após as autoridades dos Estados Unidos decretarem o veto imediato ao modelo. Inicialmente, a Anac havia informado que o avião não era utilizado no Brasil, mas posteriormente identificou que a Copa Airlines operava voos internacionais com o modelo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A empresa é a única companhia aérea que utiliza o Boeing 737 Max 9 em território brasileiro. A suspensão do uso da aeronave ocorreu após um incidente em um voo da Alaska Airlines. Durante o voo, um painel da aeronave se abriu em pleno ar, obrigando o piloto a realizar um pouso de emergência. Felizmente, nenhum dos passageiros ou tripulantes a bordo ficou ferido.

A suspensão do uso do Boeing 737 Max 9 no Brasil foi determinada pela Diretriz de Aeronavegabilidade da Federal Aviation Administration (FAA), autoridade de aviação dos Estados Unidos. A medida também foi adotada por outras companhias aéreas ao redor do mundo. Nos últimos anos, a Boeing tem enfrentado problemas na produção e atrasos na entrega de aviões, além de acidentes envolvendo suas aeronaves. A Anac informou que a Copa Airlines já anunciou a suspensão das atividades com o avião para a realização de uma revisão técnica necessária. A agência está monitorando o processo para minimizar os impactos para os passageiros.