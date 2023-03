Análise: Globo acertou em eliminação, mas falhou ao expor a vítima 

Após horas de pressão nas redes sociais e de patrocinadores, a Rede Globo decidiu tomar a providência que era esperada pelo público e eliminou MC Guimê e Cara de Sapato do BBB23, após tocarem de maneira imprópria em Dania Mendez. A ação foi certeira em relação a atitude dos dois homens, mas deixou a desejar quanto ao cuidado e ao amparo da vítima, que surpresa com a decisão do programa, culpou-se pelo ocorrido.

Desde que os ex-participantes passaram dos limites, internautas subiram hashtags pedindo a expulsão dos dois. Guimê apalpou a bunda de Dania várias vezes, mesmo que ela tirasse a mão dele do local, e Sapato roubou um selinho dela, além de imobilizá-la na cama, atrás de um beijo. Na tarde de quinta-feira (16/3), a participante mexicana foi chamada ao confessionário para falar sobre o ocorrido.

Na ocasião, ela se mostrou surpresa por nem ao menos lembrar do que Guimê havia feito com ela. A produtora do La Casa dos Famosos que conversava com a artista reforçou que ela não tinha culpa de nada e que, se não se sentisse confortável, poderia sair do programa quando quisesse.

A eliminação ao vivo, após um dia inteiro de silêncio ensurdecedor por parte da emissora, foi uma forma de resolver a situação de uma vez por todas, lembrando que não é não. A decisão da Globo também se deu pela pressão dos patrocinadores, que não apoiaram as atitudes de Guimê e Cara de Sapato.

No entanto, a forma que tudo foi feito, sem dar muitas explicações, acabou expondo ainda mais a vítima e a desestabilizando. Assim que o anúncio foi feito, Dania chegou a ser questionada por Sapato sobre o que ela teria dito dentro do confessionário, horas antes. “Eu não disse nada”, respondeu de prontidão.

A bomba que foi jogada no colo de Dania Mendez, sem dar nenhuma explicação concreta sobre o que de fato aconteceu, fez a vítima se culpar sobre o ocorrido, mesmo que ela não tivesse culpa de nada. O choque da mexicana ficou explícito. Ela caiu em choro na mesma hora e se sentiu mal ao ponto de pedir desculpas a Guimê e Sapato.

A situação foi tão desconfortável que foi necessário que Tadeu Schmidt falasse com a casa novamente, desta vez se dirigindo a Dania, e explicando que a decisão partiu da equipe do programa e que ela não tinha que se sentir culpada por nada.

Na madruga, Mendez foi chamada mais uma vez ao confessionário para falar com a produtora do confinamento mexicano, que reforçou que ela é a vítima, e não a culpada desta história. A falta de tato nestes momentos mostrou que, embora a Globo esteja tentando acertar em suas decisões e mostrando avanços, ainda há muito a melhorar. Será que a influenciadora realmente precisava ser exposta daquela forma?

