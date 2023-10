Anatel se prepara para desligar redes 2G e 3G

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) lançou nesta terça-feira (3) a tomada de subsídios para iniciar o desligamento das redes 2G e 3G no país. A intenção é que os prestadores de serviço deem aporte na transição para as tecnologias 4G e 5G.

Carlos Baigorri, presidente da agência, anunciou a medida na abertura da Futurecom 2023, maior evento de telecomunicações e conectividade da America Latina, como relata o Tele.Síntese.

Na tomada de subsídios, o órgão questiona quais seriam os impactos dessa medida para os prestadores de serviços, operadoras, fabricantes de equipamentos de telecomunicações e usuários.

Os dispositivos restritos ou compatíveis apenas com as tecnologias 2G e 3G utilizam o espectro de forma menos eficiente e, de forma global, seus ecossistemas isolados estão se tornando obsoletos para atender às demandas das aplicações atuais. Assim, tais dispositivos tendem a ter custos onerosos para sua manutenção e obrigação de se manterem ativados.

Questionamentos da Anatel

A tomada de subsídios da Anatel apresentou cinco questionamentos sobre a migração das tecnologias de redes móveis. Além das operadoras e fabricantes, o público interessado já pode responder ao questionário no site da agência.

Confira os questionamentos:

1. Quais são as medidas que as prestadoras de serviços de telecomunicações poderiam adotar para fomentar a transição tecnológica dos padrões 2G e 3G para os padrões 4G e 5G, utilizados em sistemas móveis?

2. Quais são as medidas que os fabricantes de equipamentos de telecomunicações poderiam adotar para fomentar a transição tecnológica dos padrões 2G e 3G para os padrões 4G e 5G, utilizados em sistemas móveis?

3. Quais são as medidas que os usuários de serviços de telecomunicações poderiam adotar para de fomentar a transição tecnológica dos padrões 2G e 3G para os padrões 4G e 5G, utilizados em sistemas móveis?

4. Quais são as medidas que a Anatel poderia adotar para fomentar um planejamento para a transição definitiva de tecnologias dos padrões 2G e 3G para os padrões 4G e 5G, utilizados em sistemas móveis?

4.1. A interrupção da homologação de equipamentos restritos ou compatíveis apenas com as tecnologias 2G e 3G, de forma coordenada com os agentes do setor, seria uma medida viável para incentivar o planejamento dessa transição definitiva dos padrões tecnológicos 2G e 3G para os padrões 4G e 5G, utilizados em sistemas móveis?

5. Existem outros aspectos que devem ser considerados pela Anatel na transição definitiva de tecnologias dos padrões 2G e 3G para os padrões 4G e 5G, utilizados em sistemas móveis?