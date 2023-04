Ancelotti exalta habilidade na gestão de elenco: ‘Sou fantástico’

Forte candidato a ser o novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti disfarçou a modéstia nesta terça-feira (11) e fez questão de valorizar o seu trabalho à frente do Real Madrid. O treinador exaltou sua reconhecida habilidade na gestão dos elencos com os quais trabalha, mas destacou que “há mais coisas” entre suas habilidades.

“Administrar este vestiário, para mim, é algo muito simples. Faço muito bem essa gestão. Sou fantástico na gestão, mas há outras coisas”, destacou Ancelotti, ao se referir à dedicação aos treinos. “Este time está bem treinado e, se ganharmos a Copa do Rei, teremos ganhado todos os títulos possíveis em apenas duas temporadas. Há equipes que nunca alcançaram este feito”.

A declaração foi quase uma resposta aos críticos do treinador que já foi apontado como simples “gestor de elenco”, acostumado a ganhar títulos por liderar times estrelados. Para os críticos, Ancelotti não seria um treinador inovador, com ideias que influenciaram outros treinadores, caso de profissionais como Pep Guardiola e Jürgen Klopp.

O treinador italiano comentou também sobre o rival desta quarta, o Chelsea, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. E lembrou do confronto entre as duas equipes na temporada passada, pela mesma fase da competição. Na ocasião, o time espanhol precisou da prorrogação para eliminar o rival inglês, em casa.

“Sofremos muito, apesar de ter a boa vantagem conquistada na ida (vitória por 3 a 1 fora de casa). Temos que respeitar o clube porque tem jogadores de primeiro nível e, neste tipo de partida, eles jogam com uma motivação muito grande e mostram o melhor que têm”, disse Ancelotti.

O técnico do Real voltou a fazer elogios a Vinicius Júnior, uma das principais estrelas do time. “Ele está imparável neste momento. Pare-o ou não, ele continua. É um jogador que joga com uma continuidade espetacular e o que ele faz em campo, faz todos os dias. Ele não se poupa nem nos treinos. Está sempre no limite”, comentou.