Andressa Urach cria perfil no OnlyFans e fãs mostram preocupação

A ex-pastora e ex-Miss Bumbum Andressa Urach polemizou nas redes sociais ao divulgar em seu Instagram na noite desta terça-feira, 14, que criou um perfil na plataforma OnlyFans, conhecida por conteúdos adultos.

Com uma foto posando de biquíni em cima de uma lancha, ela escreveu: “Brasil, cheguei no OnlyFans. Espero vocês lá”. Os fãs da influenciadora, no entanto, tiveram opiniões divergentes sobre a iniciativa da loira.

Enquanto alguns seguidores a elogiaram e a apoiaram, afirmando inclusive que já havia feito sua assinatura; outras pessoas comentaram sobre a preocupação em esse tipo de exposição atrapalhar a conquista da guarda de seu filho Leon.

“Qualquer chance de ter a guarda do Leon assim vai pro espaço. Fico triste porque nem você quer essa vida e você sabe”, escreveu uma fã. “Essa inconstância dela me aflige muito e infelizmente vai pesar na questão do Leon”, comentou outra em concordância.

Os comentários se referem a um processo judicial que corre entre Urach e seu ex-marido Thiago Lopes pela guarda do filho, que tem um ano. Recentemente, ele chegou a insinuar que a ex-pastora teria voltado a se prostituir. Ela negou.

Thiago Lopes disse que Andressa foi internada em um hospital psiquiátrico

No último mês de casamento com Andressa Urach, Thiago Lopes disse que a modelo havia sido internada em uma ala psiquiátrica de hospital do Rio Grande do Sul duas semanas após ter tido um “delírio psicótico místico”. Segundo ele, a ex-participante de “A Fazenda” chegou a querer oferecer o filho para “sacrifício”.

“Há duas semanas a Andressa Urach foi internada. Ela está na ala psiquiátrica de um hospital, porque ela teve um delírio psicótico místico, foi o que a médica falou assim que a recebeu. Não é um diagnóstico. Ela ainda estava com certa desconexão com a realidade”, começou ele.

Ele conta que foi um episódio “assustador” e que, além de colocar a vida do filho Leon em risco, ele colocou a dele e de sua mãe. “Durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac (da Bíblia), que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar”, disse.

Transtorno de personalidade borderline

Thiago disse ainda que a modelo já fora diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, mas ainda faltaria a conclusão da equipe médica sobre o que realmente aconteceu durante o suposto surto.

“Além do borderline que Andressa foi diagnosticada, surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata”.

Com a situação, ele precisou chamar o Samu e a Polícia Militar do Rio Grande do Sul — onde morava com Andressa — para solucionar a confusão. “Ela foi levada ao hospital, os médicos constataram a necessidade de internação”.

Ao longo do vídeo ele diz que não é fácil manter o casamento dessa forma, é preciso “muito esforço”. “Mas com o borderline já era difícil, agora que surgiram esses novos problemas fica inviável manter o relacionamento social da Andressa, imagine um casamento”, conta.

Ele afirmou que pretende se separar de Urach e que, por “motivos lógicos”, está pedindo a guarda do filho. “Eu estou ajuizando a ação de divórcio, com um pedido de guarda do Leon”, diz.

“Lutei por dois anos, perdoei o que a maioria das pessoas não perdoaria, mas, infelizmente, meu casamento chegou ao fim por uma doença psiquiátrica”, completou.

Leon nasceu em 13 de fevereiro deste ano, na 34ª semana de gestação de Andressa. Na época, a ex-apresentadora comemorou nas redes sociais por o bebê prematuro não precisar ficar internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).