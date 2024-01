Andressa Urach mostra novas tatuagens e comemora: “Bicampeã”

Andressa Urach pegou os fãs e seguidores de surpresa nesta quinta-feira (4/1), ao mostrar o resultado das novas tatuagens. A ex-Miss Bumbum compartilhou o momento em que fez os desenhos e quis saber quem adivinharia o lugar dos desenhos. “Estou fazendo outras [tatuagens], qual parte do corpo vc acha que vem tatuagem nova?”, perguntou.

Urach cobriu a barriga como desenho de um tigre, com olhos azuis, bem marcados. Ela ainda fez várias imagens na parte de trás das pernas. Na mesma publicação, a modelo aproveitou para fazer propaganda do Privacy, onde divulga conteúdo adulto. “Bicampeã de vendas”, comemorou.

Nova tatuagem de Andressa Urach Reprodução

Nova tatuagem de Andressa Urach Reprodução

Nova tatuagem de Andressa Urach Reprodução

Em agosto do ano passado, Andressa contou que faturou mais de R$ 500 mil em apenas 23 dias na plataforma. Na ocasião, ela ganhou um troféu do site, por ser “campeã em tempo recorde”.

“Meio milhão em 23 dias está bom pra vocês? Quando você ganhar o que eu ganho e começar a fazer pix na minha conta então você pode falar de mim!”, disse na ocasião.

Na época, a influenciadora ainda agradeceu ao público e ao filho mais velho, Arthur Urach, que produz, grava e fotografa a mãe nos momentos íntimos. “Obrigada Deus! Não importa se você cair 7 vezes o importante é você levantar”, refletiu.

Andressa Urach Reprodução

A trajetória de Andressa Urach, entre a vida na prostituição até virar crente, virou tese de dissertação de mestrado Reprodução/Instagram

Andressa Urach e o filho mais velho, Arthur Urach Foto: Instagram/Reprodução

Andressa Urach Foto: @nuaporfabriciogarcia

Andressa Urach Reprodução

Andressa Urach Instagram/Reprodução

Saiba quanto o filho de Andressa Urach recebe por cenas de sexo da mãe

Arthur Urach, filho de Andressa Urach, revelou quanto recebe por gravação das cenas de sexo da mãe para as plataformas de conteúdo adulto. O rapaz, que tem 18 anos, afirmou que ganha por mês em torno de R$ 60 mil e que o valor gira em torno de 10% do que a ex-Miss Bumbum fatura. “Ela é uma pessoa incrível, uma parceira de verdade”, disse ao Fofocalizando, do SBT.

“Estou ganhando muito dinheiro, por que me arrependeria? Podem falar o que quiserem, pelo amor de Deus, o importante é o que está caindo na minha conta. Nós fazemos tudo juntos, saímos para comer juntos”, refletiu.

Arthur seguiu pontuando sobre a maternidade exercida por Andressa: “É aquela relação que não se vê muito hoje em dia com muitas mães. Minha mãe sempre sai comigo, onde quer que ela vá, eu vou junto, seja como câmera às vezes para gravar os conteúdos dela ou para passear em um parque. Sempre somos nós dois”.