Após posts com golpe do Pix, irmão de Bolsonaro alega perfil hackeado

São Paulo – Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Renato Bolsonaro divulgou nesta quarta-feira (15/2) ter sofrido um ataque hacker em seu perfil do Instagram, que no início do mês havia publicado postagens promovendo um golpe conhecido como “Tabela Pix”.

O esquema funciona da seguinte forma: o interessado envia uma quantia em dinheiro – que varia entre R$ 500 a R$ 5.000 – para um Pix fornecido pelo golpista com a promessa de receber um valor muito superior em retorno.

Os menores valores são os que, proporcionalmente, apresentam maiores “rendimentos”: quem envia R$ 500 recebe R$ 2.200, mais de quatro vezes o investido. Quem envia R$ 5.000 recebe R$ 12.000, pouco mais que o dobro.

Irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que perfil foi hackeado

Perfil de Renato Bolsonaro pedia investimentos em "Tabela Pix"

O golpe prometia retorno financeiro para "investimentos" de acordo com uma tabela divulgada nos stories

O perfil também publicou supostas mensagens de pessoas que foram beneficiadas pelo esquema

Para cada perfil era enviada uma chave Pix diferente

Nenhuma das chaves era no nome de Renato Bolsonaro

A reportagem entrou em contato com o perfil para saber como funcionava o esquema

Em 3 de fevereiro, o perfil de Renato Bolsonaro divulgou vídeos e prints de supostas conversas com pessoas que agradeciam a oportunidade de participar da “Tabela Pix”, além de um print que mostrava uma suposta conta de banco no nome de Renato. Para cada perfil era enviada uma chave de Pix diferente, em nome de outras pessoas que não o irmão de Bolsonaro.

A reportagem enviou uma mensagem ao perfil de Renato no Instagram perguntando mais detalhes sobre o esquema. O perfil respondeu que estava fazendo um investimento em criptomoedas que “multiplicaria” os valores, mas a transação não permitiria efetuar mais de um envio para a mesma conta.

“O único problema é que só dá para fazer uma vez. Se não, estaríamos ricos [risos]”, escreveu.

Ele, então, passou uma chave de Pix: o CPF de uma mulher de 29 anos que tem uma empresa registrada em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Assim que a transação fosse feita, seria necessário enviar o comprovante do Pix para o perfil. Em cinco minutos, o retorno financeiro seria depositado na conta do “investidor”.

Perfil hackeadoNesta quarta-feira, Renato divulgou um vídeo explicando ter sido alvo de uma invasão nas redes sociais e afirmou ter recuperado recentemente o seu perfil.

“Recentemente, fui vítima por invasão de hackers na minha conta em redes sociais onde esses indivíduos pediam contribuições via Pix. As medidas judiciais foram tomadas com boletins de ocorrência”, declarou Renato no vídeo.

O irmão de Bolsonaro é chefe de gabinete do prefeito de Miracatu, cidade de 19.000 habitantes no Vale do Ribeira, e foi um dos coordenadores de campanha do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no ano passado. Tarcísio cogitou dar um cargo no governo paulista a Renato, mas desistiu.