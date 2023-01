Chegou o dia tão esperado dos confinados do BBB 23 e do público de casa! A primeira festa da edição, que aconteceu na noite desta quarta-feira (18), contou com ninguém menos que Anitta sendo a atração principal.

A internet, claro, reagiiu à altura do estrelado da cantora carioca e produziu uma chuva me memes.

Confira alguns a seguir: