Lucas Buda aconselha Davi sobre ofensas na web: “Tem que se blindar”

Reprodução

1 de 1 Lucas Buda e Davi em montagem com fotos coloridas – Metrópoles – Foto: ReproduçãoLucas Buda e Davi Brito estiveram presentes em uma conversa no Space, ferramenta do X, antigo Twitter, e trocaram um papo saudável sobre a vida pós-BBB 24 e as ofensas na web. Durante a resenha, o capoeirista deixou um conselho sincero para o baiano, campeão do reality show global.

“Estou muito feliz que a cabeça do Davi está boa para caramba. O que ele falou sobre racismo é isso mesmo, a gente tem que ir por esse caminho de aprender com outras pessoas. Tem uma galera muito foda que fala sobre isso há muito tempo e eu acho que essas pessoas podem te ajudar muito a se blindar desse ódio que a gente sofre na internet”, afirmou.

Lucas BUda (1)

Lucas Buda Reprodução/Instagram

Davi Brito, BBB24

Davi Brito Instagram/Reprodução

Lucas Henrique, o Buda

Lucas Buda Instagram/Reprodução

Lucas Buda e Davi

Reprodução

Em seguida, Lucas Buda continuou aconselhando Davi. “A gente tem que focar nas coisas boas e tocar o nosso barco. Desejo muito sucesso para você, agora é colher os frutos”, disse. O baiano prontamente respondeu: “Agora é olhar para o futuro, sem olhar para esses comentários ofensivos.”

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?