Antes de nascer, filho de Viih Tube bate 100 mil seguidores nas redes

Viih Tube e Eliezer revelaram, neste sábado (25/5), que a filha Lua ganhará um irmão chamado Ravi. O casal fez um chá revelação para escolher o nome do filho e compartilhou as imagens nas redes sociais.

Além disso, os ex-BBBs também criaram um perfil para Ravi no Instagram. Mesmo sem ter nascido, a conta @pequenoravi, que mostrará tudo sobre o novo filho de Viih Tube e Eliezer, superou os 100 mil seguidores nas redes sociais em cerca de 10 horas.

No novo perfil de Ravi, é possível ver os melhores momentos do chá revelação e também a imagem do ultrassom realizado por Viih Tube, que mostra detalhes do novo bebê. Na biografia, um breve texto: “Eu sou o sol da família. Oi, eu estou na barriga da mamãe!”

Vale lembrar que o mesmo aconteceu durante a gestação de Lua, que ganhou um perfil antes de nascer e atingiu 150 mil seguidores em uma hora. O perfil de Lua conquistou um milhão de fãs antes mesmo do nascimento, pois os ex-BBBs já faziam publicidades utilizando o nome dela.

Viih Tube e a revelação do nome Ravi Viih Tube e Eliezer revelaram o nome do segundo filho que esperam juntos, neste sábado (25/5). Em um vídeo publicado nas redes sociais, o casal contou de forma divertida a escolha. Nas imagens, Viih Tube e Eliezer aparecem dançando com os personagens lançados para o canal de Lua Di Felice, que seguram balões com opções e nomes: Sol, Noah, Ravi e Luan.

Conforme o tempo vai passando, o casal vai estourando uma bola por vez, até sobrar a com o nome escolhido para o bebê: Ravi. Junto com o vídeo, eles também revelaram que o caçula já tem um perfil nas redes sociais: @pequenoravi.