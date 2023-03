BBB23: Sarah Aline, Domitila e Key Alves estão no oitavo Paredão

A dinâmica surpresa colocou cinco participantes na berlinda do BBB23. Sarah Aline não disputou a Bate Volta após a indicação do Líder 06/03/2023 0:24, atualizado 06/03/2023 0:24

O oitavo Paredão do BBB23 está formado. Desta vez, Sarah Aline, Domitila e Key Alves. MC Guimê e Marvvila também foram à berlinda, mas passarão uma semana tranquila após vencerem a Prova Bate e Volta. Durante a votação, os participantes cochicharam bastante e perderam 100 estalecas cada.

O primeiro ato da noite foi a imunização do anjo. MC Guimê, que venceu a prova do último sábado, escolheu Bruna Griphao e explicou que quer chegar à final com a atriz. Logo na sequência, foi a vez de Fred Desimpedidos mandar alguém direto ao Paredão e escolheu Sarah Aline, como já havia adiantado durante a tarde.

arte-globo-gabriel-participante-time-pipoca-bbb23

Gabriel Tavares tem 24 anos, é administrador e modelo e natural de Ribeirão Preto-SP. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de Vidro. Foi o terceira eliminado do programaDivulgação

arte-globo-paula-participante-time-pipoca-bbb23

Paula Freitas tem 28 anos, é Biomédica e natural de Jacundá, do Pará. Entrou no BBB23 após vencer a Casa de Vidro. Foi a quarta eliminada do programaDivulgação

arte-globo-alina-wirley-participante-time-camarote-bbb23

Aline Wirley é cantora, ex-Rouge, tem 41 anos e é natural de Cachoeira Paulista-SP. A artista foi a primeira participante a ser confirmada no CamaroteDivulgação

arte-globo-cezar-participante-time-pipoca-bbb23

Cezar é enfermeiro, tem 34 anos e é natural de Salvador-BA. Atualmente, mora em Brasília e é participante do PipocaDivulgação

arte-globo-bruna-griphao-participante-time-camarote-bbb23

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ. Foi a segunda confirmada no grupo CamaroteDivulgação

arte-globo-gustavo-participante-time-pipoca-bbb23

Gustavo Benedetti tem 27 anos, é fazendeiro e empresário e natural de Sinop-MT. Ele é o quatro participante do Grupo PipocaDivulgação

arte-globo-fred-participante-time-camarote-bbb23

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é youtuber e jornalista, tem 33 anos e está confirmado no Camarote BBB23Divulgação

arte-globo-larissa-participante-time-pipoca-bbb23

Larissa tem 24 anos, é professora de educação física e mora em Criciúma-SC. Ela é a quinta participante anunciada da PipocaDivulgação

arte-globo-ricardo-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de Sergipe, Ricardo Camargo tem 30 anos, é biomédico e agora mora em São PauloFoto: Instagram/Reprodução

arte-globo-domitila-barros-participante-time-camarote-bbb23

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

arte-globo-antonio-cara-de-sapato-jr-participante-time-camarote-bbb23

Antonio Carlos Júnior é do Camarote. Ele é conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League)Divulgação

arte-globo-sarah-aline-participante-time-pipoca-bbb23

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

arte-globo-fred-nicacio-participante-time-camarote-bbb23

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

arte-globo-key-alves-participante-time-camarote-bbb23

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.Divulgação

arte-globo-marilia-participante-time-pipoca-bbb23

Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, Marília tem 32 anos e é maquiadora em São PauloFoto: Divulgação

arte-globo-cristian-participante-time-pipoca-bbb23

Gaúcho de 32 anos, Cristian é empresário e formado em educação física e nutrição esportivaFoto: Divulgação

arte-globo-marvvila-participante-time-camarote-bbb23

Marvvila passou pelo The Voice Brasil e apostou no pagode como estilo para seguir a carreira musical Foto: Divulgação

arte-globo-bruno-participante-time-pipoca-bbb23

Bruno é um alagoano de 32 anos e promete ser um “jogador raiz” no BB23Foto: Divulgação

arte-globo-tina-participante-time-pipoca-bbb23

Tina nasceu em Angola, mas mora em São Paulo. É modelo e analista de marketing. Foi a terceira eliminada do programaFoto: Divulgação

arte-globo-gabriel-santana-participante-time-camarote-bbb23

O ator Gabriel Santana tem 23 anos de idade e promete entregar muita pegação no reality showFoto: Divulgação

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

arte-globo-mc-guime-participante-time-camarote-bbb23

MC Guimê disse que vai curtir e se divertir, mas sempre “pronto para a guerra”Foto: Reprodução

Logo depois, o youtuber pegou uma urna na despensa e os outros confinados passaram a sortear bolinhas e números, e se dividiram em dois grupos. Cara de Sapato, Amanda, Larissa, Cezar Black, Gabriel Santana e Marvvila ficaram no quarto Deserto. Aline Wirley, Ricardo Alface, MC Guimê, Bruna Griphao, Domitila, Key Alves foram designados para o quarto Fundo do Mar. Por fim, Sarah Aline, que comprou o Poder Curinga, escolheu o primeiro aposento.

A psicóloga foi a primeira e votou em Larissa. Marvvila e a professora de educação física receberam três indicações. O líder Fred, então, decidiu que a cantora irá à berlinda. No outro quarto, Domitila foi a mais lembrada e também foi para a Prova Bate e Volta. Por fim, Cezar Black colocou MC Guimê como a quinta opção.

Key Alves, Domitila, Marvvila e Mc Guimê disputaram o Bate e Volta, que, como de costume, contou com três fases e foi baseada na sorte. Os dois últimos, que são cantores, venceram a disputa e vão passar uma semana tranquila.

Confira como foi a votação:

Quarto Deserto:

Sarah Aline votou em Larissa

Amanda votou em Marvvila

Marvvila votou em Amanda

Larissa votou em Marvvila

Gabriel Santana votou em Larissa

Cara de Sapato votou em Larissa.

Quarto Fundo do Mar:

Domitila votou em MC Guimê

Ricardo votou em Domitila

Key Alves votou em MC Guimê

Aline Wirley votou em Domitila

Bruna Griphao votou em Domitila

MC Guimê votou em Domitila

