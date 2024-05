Três ex-BBBs médicas estão trabalhando como voluntárias no RS. Vídeos

Reprodução/Redes Sociais

1 de 1 Imagem colorida das três ex-participantes do BBB – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes Sociais Em meio às fortes chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29/4) e deixaram, segundo o último boletim da Defesa Civil, 100 mortos, 130 desaparecidos, 374 feridos, 163 mil pessoas desalojadas e 67 mil em abrigos públicos, três ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB) que são médicas, Thelma Assis, Marcela McGowan e Amanda Meireles, estão trabalhando como voluntárias.

As sisters estão atendendo de forma gratuira no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas (RS). Elas chegaram à cidade na segunda-feira (6/4) e se apresentaram à direção da unidade. Thelma é anestesista, Marcela é ginecologista e Amanda é clínica geral.

Além de estarem trabalhando na linha de frente do hospital, as sisters realizam constantes campanhas em suas redes sociais, solicitando doações, medicamentos e equipamentos de saúde para ajudar na recuperação das enchentes nas cidades do Rio Grande do Sul.

Veja vídeos das ex-bbbs

