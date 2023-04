Antes de pegar a estrada no feriado é preciso planejar e evitar áreas de movimento intenso

Para tentar diminuir transtornos no feriado de Tiradentes, a PRF está restringindo circulação de caminhões nas rodovias federais de pista simples.

O feriadão de Tiradentes, que começa nesta sexta-feira (21), promete movimento intenso nas estradas do país. Com a expectativa de um aumento considerável do fluxo de veículos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estabeleceu que no período haverá restrições para caminhões nas rodovias federais de pista simples e o descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média (5 pontos) e multa de R$ 130,16, sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

Mas isso não significa que o condutor deve encontrar trajetos menos congestionados. Por isso, a orientação é planejar a rota da viagem com antecedência e buscar os melhores horários. Usar aplicativos e salvar mapas alternativos pode ser um apoio importante naquelas localidades que estejam com grande movimento. Lembrando que se o motorista não conhece a estrada é preciso encher o tanque antes da viagem, pois a falta de combustível, conhecida como “pane seca” pode render uma multa e pontos na carteira, como explica o Código de Trânsito Brasileiro.

Antes da viagem é também essencial fazer a manutenção do veículo. “Sempre antes de cada viagem é preciso fazer um check-up do veículo, verificando a situação dos pneus, se estão devidamente calibrados, se não estão desgastados, se o estepe está em dia e pronto para uso. Além disso, conferir o nível do óleo do motor e o perfeito funcionamento de faróis e lanternas. Freios merecem atenção extra; são um dos principais componentes de segurança”, orienta Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons.

Em 2022, o feriado de Tiradentes resultou em um aumento no número de infrações de trânsito. Ainda conforme a PRF, foram registradas 1.379 infrações por dirigir sob influência de álcool, autuados 4.460 motoristas por ultrapassagem proibida e 3.504 motoristas e passageiros pelo não uso do cinto de segurança.