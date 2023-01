Antes e depois: especialistas explicam mudança drástica no rosto de Griphao

Desde que Bruna Griphao foi anunciada como integrante do Camarote, no BBB23, internautas estão revirando a vida da atriz e resgatanto fotos não tão antigas assim, mas de quando sua aparência física era completamente outra. Com algumas participações em novelas, a mais recente delas Nos Tempos do Imperador, a artista tinha outra boca, outro nariz e várias outras partes do corpo bem diferentes do visual atual. A coluna LeoDias foi atrás de especialistas em procedimentos corporais para analisar esse monte de intervenções que Griphao fez.

“Nitidamente um preenchimento da região do malar, do ângulo da mandíbula para ficar com o rosto mais expressivo, harmônico e forte. Pelas fotos, houve uma grande mudança, o que nos leva a crer que ela fez o que chamamos de preenchimento ‘full face’, ou seja, preenchimento na face toda”, avaliou Dr. Thiago Marra, referência na área de cirurgia plástica.

Lídia Benedito (Bruna Griphao)Globo/Divulgação

Ela é ex-atriz mirim

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ. Foi a segunda confirmada no grupo CamaroteDivulgação

A atriz Bruna GriphaoReprodução/Instagram

Bruna Griphao Lucas Ramos / AgNews

Bruna já teve affair com GabigolInstagram/Reprodução

Bruna esteve, aos 12 anos, em Avenida Brasil

Como funcionam os preenchimentos no rosto?

Dr. Marra informou a nossa reportagem que os preenchimentos são realizados com ácido hialurônico, que é um produto super seguro, clássico e tem resultados bem consagrados em todo o mundo. “Se usados com cuidado e sem exageros, o resultado é esse que vemos nas fotos da atriz. Quanto ao nariz, podemos observar que está bem diferente, mas é bom lembrar que fotos podem enganar, pois hoje, todos usam muitos filtros, maquiagem pesada, e há sempre uma mudança dos ângulos entre as 2 fotografias.”

“Mas minha percepção, já que não sou o médico responsável pelos possíveis procedimentos, é que o nariz está muito diferente, e é super possível que tenha feito uma rinoplastia, que é uma cirurgia bem detalhada, e especifica que envolve cartilagem, ossos e que muda a estrutura do nariz em definitivo. É preciso diferenciar uma Rino modulação que é feita com preenchedor e dura aproximadamente 12 meses, de uma rinoplastia que é uma cirurgia que tem, efeito definitivo”, explica ele.

Quanto, em média, Bruna Griphao investiu na transformação?

“Na minha opinião, a atriz mudou muito o visual, mas está bem natural, exaltando a beleza que já é bem grande. Está linda. O valor para todos esses procedimentos pode variar de profissional, para profissional e, também do que ela realmente tenha feito. Acredito que tenha gastado em torno de 20 mil ou mais.”

Dra. Gabriela Nicolellis, dentista especializada em estética, analisa Bruna Griphao

“Como não sou a profissional que cuidou dela, não posso afirmar com 100 % de certeza todas as alterações feitas no visual da atriz, mas pelas fotos é possível observar algumas mudanças na face, que indica uma reconstrução capilar na região frontal da testa, que está muito diferente entre uma foto e outra.

Nicolellis, assim como Dr. Marra, também aponta para uma uma rinoplastia e preenchimento na mandíbula e na boca.

“Também me parece que fez aplicação de botox na testa. As mudanças na atriz só evidenciaram ainda mais sua beleza. Como profissional, achei que está super clean, natural, o que deve ser em todo tipo de harmonização. É muito difícil mensurar o valor dos procedimentos, mas arriscaria dizer que ele deve ter gastado cerca de 20 a 30 mil reais”, diz a profissional da Clínica Gen.

