Anvisa alerta sobre novos casos de falsificação de botox

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou, nesta quarta-feira, 5, os profissionais de saúde e a população para a identificação de novos casos de adulteração e falsificação do medicamento botox. Em nota, a agência explicou que a área de portos, aeroportos e fronteiras da Anvisa interceptou remessas internacionais do produto que apresentaram falsa descrição de conteúdo e que continham frascos em embalagens no idioma turco, com prazos de validade 10 de 2024 (frasco) e 12 de 2024 (embalagem secundária). “A empresa detentora do registro do medicamento botox, Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda., confirmou à Anvisa que o lote original C6835C3 tem o prazo de validade de 12 de 2023 e foi comercializado somente na Turquia, não tendo sido importado ao Brasil pelos meios oficiais”, informou. Assim, a Anvisa determinou a apreensão e a proibição de comercialização, distribuição e uso do lote C6835C3 do medicamento Botox. A Anvisa ainda pediu para caso profissionais de saúde e pacientes identifiquem os produtos falsificados, a orientação é não fazer uso do medicamento e notificar imediatamente a agência, por meio dos seus canais de atendimento.

