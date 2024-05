Marinha Brasileira envia maior navio de guerra da América Latina ao Rio Grande do Sul

A Marinha Brasileira enviará o maior navio de guerra da América Latina, o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM), para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (8). Partindo da Base Naval no Rio de Janeiro com destino a cidade de Rio Grande, o navio carrega uma série de pequenas e médias embarcações, essenciais para alcançar áreas que ficaram isoladas após a destruição de rodovias, estradas e pontes. A situação é agravada pela dificuldade de acesso aeroportuário, tornando estas embarcações cruciais para o resgate de pessoas presas em suas residências. Em uma ação coordenada, a Marinha também está deslocando recursos aéreos para a região afetada nesta terça-feira (7). O avião KC-390, resultado de uma parceria entre a Embraer e o Governo Federal, está transportando 75 fuzileiros navais para a cidade de Canoas. A missão desses militares é estabelecer um hospital de campanha, visando oferecer atendimento médico emergencial às vítimas das inundações. Este esforço se soma a força-tarefa já presente na região, que inclui aproximadamente 300 militares, 50 viaturas e diversos equipamentos.

