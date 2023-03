Anvisa aprova nova vacina contra a dengue para pessoas de 4 a 60 anos de idade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira, 2, o registro de uma vacina contra a dengue. Chamado de Qdenga, fabricado pela empresa Takeda Pharma, o item é composto por quatro sorotipos do vírus e promove ampla proteção contra a doença. Através de um esquema de proteção de duas doses, a vacina deve ser tomada com um intervalo de três meses entre as imunizações. Nos testes, a avaliação clínica da vacina obteve uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue num período de proteção de 12 meses após o recebimento de ambas as doses. Segundo a agência reguladora, o item é indicado para crianças de quatro anos de idade até idosos de 60 anos. Segundo o órgão, a vacina Dengvaxia, aprovada anteriormente, só poderá ser utilizada por quem já teve dengue. Com a avaliação positiva da Anvisa, o imunizante passa a ter autorização para ser comercializado em território brasileiro. “A vacina Qdenga também foi avaliada pela agência sanitária europeia (EMA), tendo recebido uma recomendação positiva no âmbito do programa “EU Medicines for all”, um mecanismo que permite a avaliação de medicamentos que se destinam a ser utilizados em países de baixa e média renda fora da União Europeia (UE)”, afirmou a Anvisa em comunicado oficial em seu site. Com a imunização, o intuito é evitar a propagação e futuras mortes da doença que se propaga através do mosquito aedes aegypti. Entre os principais sintomas da dengue estão as manchas vermelhas no corpo, similares a uma alergia; fadiga; dores de cabeça, abdominal, no fundo dos olhos e musculares; febre maior que 38,5°C; e perda de apetite.

