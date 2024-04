Ivete Sangalo revela por que decidiu sair da Banda Eva: “Novos voos”

Ivete Sangalo abriu o jogo e revelou o que a motivou a sair da Banda Eva, em 1999. Em entrevista ao podcast Podpah, a cantora afirmou que era o momento de dar novos rumos à sua carreira. Ela ainda contou como foi a conversa com os outros membros do grupo.

“Quando você está num sistema de banda, chega num momento que a gente precisa equilibrar uma série de posições, crenças e ideias que muitas vezes inviabiliza para todo mundo. Qual é o melhor? Você acredita na democracia e caminhar partindo dessa ideia”, pontuou Ivete.

Ela, então, continuou: “Então, quando você não quer e não está disposta a compartilhar aquilo da maneira que está sendo proposta, é porque está na hora de você seguir o seu caminho”.

Segundo a cantora, que estava na banda há seis anos, foi um momento muito honroso em todos os aspectos. “Me coloquei à disposição. Era um momento que eles entenderam que era o meu momento de alçar novos voos. Eu já compondo e já tendo predileções por certos arranjos”.

Ivete ainda acrescentou que tudo foi avisado com antecedência. “Em 1998, eu comecei conversando com eles sobre a possibilidade de eu sair da banda e preparei o terreno. Tipo assim, eu não vou sair daqui de uma forma abrupta, porque não é vingança, não tem litígio, são novos sonhos, era a hora de fazer e foi compreendido”.

Questionada sobre os medos em relação à decisão, Ivete falou: “Medo eu fico de várias coisas, tenho medo de várias coisas, mas quem tem medo de cagar, não come. Vai morrer de fome? Se for colocar tudo na conta do medo, você fica estagnada, você fica paralisado e eu não quero ficar paralisada nunca”.