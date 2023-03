Anvisa derruba obrigatoriedade de máscaras em aviões e aeroportos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu pelo fim do uso obrigatório de máscaras contra a Covid-19 nas áreas de embarque dos aeroportos e nos voos domésticos no Brasil. A decisão aconteceu de forma unânime entre os cinco diretos da agência reguladora nesta quarta-feira, 1º, durante reunião da a 2ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada (Dicol) de 2023, e considerou os dados mais recentes sobre infecções pelo coronavírus. A primeira flexibilização do item de proteção aconteceu em agosto de 2022, quando a medida foi suspensa. No entanto, em novembro do ano passado, com um novo aumento dos casos da Covid-19, o uso obrigatório havia sido retomado. Na reunião, o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, fez uma comparação entre a utilização das máscaras e do cinto de segurança, mencionando a importância de ambos para a segurança, mas também reconhecendo as resistências para aceitação inicial. “Não usar o cinto de segurança normalmente não traz um risco para outrem, o risco principal é para quem usa ou não usa o cinto de segurança. (…) A questão do uso da máscara é um pouco além, por que ela envolve a prevenção para terceiros. Então, quem usa máscara se protege mas também protege a terceiros”, concluiu.

