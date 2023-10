Anvisa determina suspensão da comercialização de Sidra Cereser por risco à saúde

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, na última sexta-feira, 29, a suspensão da comercialização, distribuição e uso de 28 lotes da Sidra Cereser sabor maçã, que são embalados em garrafas de vidro verde com capacidade de 660ml cada. A empresa responsável pela produção da bebida também iniciou o recolhimento voluntário dos produtos afetados. De acordo com o órgão público, o recolhimento foi motivado pela possibilidade da presença de pequenos fragmentos de vidro na bebida, o que pode ocasionar, caso ingerido, cortes na boca ou em outras partes do sistema digestivo. A agência informou em comunicado que aproximadamente 0,2% dos lotes afetados podem ter sido impactados por alterações nos recipientes durante o processo de envase. Serão recolhidos um total de 28 lotes, fabricados entre os dias 22 de julho e 2 de setembro de 2023, o que corresponde a 2.237.952 unidades do produto ou 186.496 caixas.

Para verificar se adquiriu algum dos produtos afetados, é necessário conferir o número do lote, que está impresso na parte superior da embalagem, em cor preta sobre o lacre dourado. Caso possua alguma bebida dos lotes mencionados, a Anvisa recomenda entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 702 2517 ou pelo e-mail [email protected] para obter orientações sobre o procedimento de recolhimento ou substituição. É importante ressaltar a importância de verificar a presença dos lotes afetados e seguir as orientações da Anvisa para garantir a segurança e evitar possíveis danos à saúde.