Anvisa libera farmácias para realizarem exames de análise clínica como testes de HIV, dengue e hepatite

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na última quarta-feira, 3, uma alteração em uma norma que passa a permitir a realização de exames de análises clínicas (EAC) nas farmácias do país. Segundo o novo entendimento do órgão, ao menos 47 testes poderão ser realizados nas unidades farmacêuticas. Os exames de análises clínicas são aqueles que realizam análises a partir de fluidos do organismo, como secreções, sangue, urina e fezes. Até o momento, os únicos testes que poderiam ser realizados em farmácias eram de detecção da Covid-19 e de glicemia. Em sua análise, a Anvisa ressaltou a evolução do setor de diagnósticos e pontuou que a resolução anterior tornou-se “defasada frente à nova realidade tecnológica”. “Nesse período, foram desenvolvidos novos instrumentos/equipamentos, tecnologias, metodologias e processos tecnológicos que propiciaram mais agilidade aos exames de análises clínicas e maior segurança aos pacientes. Além disso, essas inovações ampliaram o acesso da população ao diagnóstico clínico”, pontua a entidade em nota. As unidades laboratoriais terão 180 dias para se adequar à nova legislação, que entrará em vigor em 1º de agosto. Até o momento, a Anvisa não determinou quais serão os exames que poderão ser realizados nos laboratórios, mas a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) traçou uma lista de serviços que poderão ser realizados pelos comércios do setor:

Avaliação de Controle da Asma

Beta-hCG

Check-up Pós-Covid Anticorpos Anti-Spike

Colesterol Total

Dengue Antígeno NS1

Dengue Anticorpos IgG IgM

Exames do coração check-up completo

Glicemia

Glicemia e Pressão Arterial

Glicemia e Perfil Lipídico

Hemoglobina Glicada A1c

Hormônio Luteinizante (LH)

Medição de Pressão arterial

Teste de Intolerância Alimentar

Teste Rápido PSA

Teste Rápido Adenovírus

Teste Rápido HIV

Teste Rápido Covid-19 Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Antígeno

Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos

Teste Rápido Covid-19 Molecular

Teste Rápido Ácido Úrico

Teste Rápido Chikungunya

Teste Rápido Lactato

Teste Rápido Malária

Teste Rápido Sífilis

Teste Rápido Troponina Cardíaca

Teste Rápido Ferritina

Teste Rápido Mioglobina

Teste Rápido Streptococcus Grupo A Molecular

Teste Rápido Streptococcus Grupo A

Teste Rápido Hepatite C

Teste Rápido Vitamina D

Teste Rápido Proteína C Reativa

Teste Rápido Rubéola

Teste Rápido Dímero-D

Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos

Teste Rápido Febre Amarela

Teste Rápido Helicobacter Pylori

Teste Rápido Influenza Molecular

Teste Rápido de Alergia Alimentar

Teste Rápido Tipo Sanguíneo

Toxoplasmose

VSR – Vírus Sincicial Respiratório

VSR Molecular – Vírus Sincicial Respiratório

Zika Vírus Anticorpos