Ao menos 1.200 pessoas são detidas em Brasília e levadas à PF; Polícia Civil convoca servidores

Um grupo de pelo menos 1,2 mil manifestantes foi detido em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, e estão foram levados à sede da Polícia Federal (PF). A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira, 9, menos de um dia após um grupo de invasores entrar no Congresso Nacional, na sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e no Palácio do Planalto. A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça. Os detidos foram retirados dos locais de acampamentos em ônibus da PF. A desmobilização aconteceu após o ministro Alexandre de Moraes (STF) dar 24 horas para que as forças de segurança desocupem seus acampamentos. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também informou a prisão em flagrante de 204 pessoas em flagrante durante a invasão. Por causa da alta demanda, a Polícia Civil convocou todos os seus servidores para trabalhar e garantir a continuidade das investigações. Em comunicado, a Polícia destacou que inúmeras prisões e que ônibus com os detidos devem chegar ao Setor Policial Sul de Brasília ainda nesta segunda.

