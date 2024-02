Ao vivo: 2ª Turma do STF analisa decisão de Toffoli sobre a Lava Jato

Ministro da Supremo Corte anulou provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht

Estátua da Justiça, em frente à sede do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília Sérgio Lima/Poder360 – 27.set.2016

PODER360 27.fev.2024 (terça-feira) – 14h23



A 2ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) analisa nesta 3ª feira (27.fev.2024) recursos do Ministério Público de São Paulo e da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) contra decisão do ministro Dias Toffoli que anulou as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht.

Também devem analisar recurso da PGR (Procuradoria Geral da República) contra decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril de 2023, que remeteu ao TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais) uma investigação contra o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) por suposto pagamento indevido de valores para campanhas eleitorais de 2014

Assista ao vivo:

