Ricardo Nunes vai a Brasília e tenta aproximação com governo Lula

Depois de apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas eleições de 2022, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), iniciou um movimento de aproximação com o governo do presidente Lula (PT) e foi à Brasília nesta quarta-feira, 15. De olho nas eleições municipais do ano que vem, Nunes quer viabilizar a revitalização do centro da capital paulista e levou a ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o desejo da Prefeitura de adquirir o prédio histórico dos Correios, no Vale do Anhangabaú, que pertence ao Governo Federal. O prefeito quer transformar o local em um centro de serviços públicos aberto 24 horas por dia. Entretanto, Nunes tem sido criticado por políticos e ex-prefeitos da maior cidade do país, como Gilberto Kassab (PSD), que é o atual secretário de governo do Estado de São Paulo. Nesta segunda-feira, 13, Kassab disse que Nunes precisa mostrar à população suas ações. Em conversa com jornalistas, o prefeito falou sobre as críticas.

“Eu me envolvi muito para arrumar a casa e tenho um estilo próprio de tentar resolver as coisas e não estar focado na questão de divulgar melhor as ações. O ministro Gilberto Kassab tem razão, eu preciso realmente expor mais o que a Prefeitura está fazendo e eu vou começar a fazer isso porque a gente têm bastante coisa para mostrar”, explicou. No encontro com Padilha, Nunes também abordou a reforma tributária e criticou a PEC 45, que está no Congresso, por causa de uma possível perda de arrecadação dos municípios.

O prefeito de São Paulo acredita que o prejuízo será grande e defende textos alternativos: “Comentei que a gente tem a PEC 110, com uma emenda de um senador que pode atender. Mas o melhor desenho seria a PEC 46, que faz a questão da reforma mas sem colocar pontos onde os municípios percam receita. A gente não pode, de forma nenhuma, deixar passar uma reforma tributária aonde os municípios, que é onde as pessoas vivem, percam receita. Tem que fortalecer os municípios, a questão do municipalismo é algo muito forte e toda a sociedade já compreendeu a importância do fortalecimento dos municípios. Não tem o menor sentido fazer com que os municípios percam suas receitas. Não era o tema da reunião, mas não poderia deixar de, como prefeito de São Paulo, a maior cidade do país, deixar essa preocupação para o ministro Padilha”. Em sua ida a Brasília, Nunes também teve reuniões no Supremo Tribunal Federal (STF) com os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber e Luiz Fux para tratar da judicialização de contratos já existentes, liminares de programas de intervenção urbana e lei de zoneamento.

*Com informações da repórter Paula Lobão