AO VIVO: Com direito a ‘mega’ carro alegórico, Salgueiro faz belo desfile na Sapucaí; Mangueira encerra a noite

Após meses de espera, os desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro estão de volta. As 12 escolas que fazem parte da elite do carnaval carioca irão desfilar nas noites de domingo, 19, e segunda-feira, 20. Nesta primeira noite, seis agremiações irão sacudir a Marquês de Sapucaí. A responsável por abrir os trabalhos é o Império Serrano, que retorna a elite querendo se firmar no Especial novamente. Na sequência vem a Grande Rio, atual campeã da disputa. Em seguida, a Mocidade Independente de Padre Miguel irá sacudir a Sapucaí, sendo seguida pela Unidos da Tijuca. O Salgueiro é a quinta escola a desfilar, sendo seguido pela Mangueira, que encerra a primeira noite de desfiles.

Acompanhe ao vivo:

5h34 – A fantasia da bateria faz homenagem ao Ijexá, ritmo de origem nigeriana. Os ritmistas entram agora no segundo recuo.

5h30 – Ala fala sobre a disputa pelas ruas para a celebração do carnaval, sendo seguida pela ala das passistas, que pede licença para Exu.

5h25 – Segundo carro traz a embaixada africana, uma das primeiras entidades carnavalescas negras. Carro encanta pelo tom dourado.

5h21 – Samba é um dos destaques do desfile e caiu na graça da Sapucaí. Canto forte da escola marca a apresentação.

5h16 – Arranjo da bateria Surdo Um usa timbales e reproduz uma levada de afoxé. Na sequência, o mestre Rodrigo Explosão fez uma timbalada, sendo seguido de mais um ritmo afro antes de retomar o samba.

5h13 – A Velha Guarda representa a realeza negra, sendo seguida pelo carro abre-alas, majoritariamente verde e rosa, cores da Mangueira.

5h10 – Tripé cenográfico da Mangueira traz a cantora Alcione! Atrás dela, um Surdo, símbolo da bateria da Mangueira, aparece rodando.

5h03 – Comissão de frente pede licença para Exu e tem representações de orixás.

5h – Uma das novidade na bateria da Mangueira é uma ala de Xequerê, instrumento não obrigatório, com 11 mulheres tocando.

4h46 – Mangueira se prepara para entrar na avenida e homenagear a influência africana na música baiana.

4h35 – Salgueiro encerra o desfile com 1h10, limite permitido pelo regulamento. Próxima e última escola a desfilar é a Mangueira.

4h30 – Bateria deixa o recuo e a escola encaminha para encerrar o desfile.

4h22 – Um trecho da pista está com água e atrapalha os componentes.

4h16 – Sequência de alas trata dos problemas que a população enfrenta, como a fome e a peste, concluindo com a ala “Triunfo da Morte” e no carro “Sinfonia da Destruição”.

4h11 – A bateria Furiosa acaba de entrar em seu segundo recuo. Cronometro marca 45 minutos de desfile.

4h04 – Alas falam sobre os pecados do ser humano, como a inveja, a soberba e a ira.

3h59 – Cronometro marca 35 minutos de desfile. Quatro dos cinco carros já entraram na avenida.

3h52 – O carro traz representações de Adão e Eva e conta com fontes que jogam milhares de litros de água.

3h49 – Uma as primeiras alas traz a disputa entre “Anjos” e “Demônios”, com uma maçã representando o fruto proibido. Em seguida vem o abre-alas, com uma enorme cobra que se mexe.

3h44 – Comissão de Frente traz homenagem a Joãozinho Trinta.

3h40 – Ao todo, serão 28 alas, com 3.200 componentes, e 5 carros alegóricos.

3h36 – Depois de um sufoco, o carro conseguiu entrar e se acoplar ao resto da alegoria.

3h33 – Terceira parte da alegoria não consegue entrar na avenida ainda. Membros da escola tentam contornar a situação.

3h27 – Escola já começou o desfile. Logo no começo entra o maior carro alegórico da noite, composto por três alegorias juntas.

3h19 – Próxima escola a desfilar é o Salgueiro, que falará sobre a liberdade de expressão.

3h12 – O desfile da Tijuca chega ao fim. A escola encerra a apresentação com 1h07.

3h04 – Último carro da Tijuca colidiu com um viaduto e veio com os detalhes traseiros tortos.

2h55 – O último carro traz uma homenagem á culinária e ao povo local. Desfile se aproxima do fim, com o cronometro acima dos 50 minutos.

2h48 – Além de mestre Casagrande, outro destaque da bateria é a cantora Lexa, que desfila como rainha do conjunto.

2h43 – Próximo setor falará da fé e conta com um destaque representando Exu. Fitas do Bonfim também foram homenageadas.

2h38 – Setor da Tijuca fala sobre a história da Baía, indo dos fortes, passando pela cana de açúcar, e chegando à colonização holandesa.

2h33 – Segundo tripé representa um barco navegando nas águas da Baía de Todos os Santos. Azul segue predominando o desfile da Tijuca.

2h23 – Comissão de Frente agita a Sapucaí com o espetáculo visual.

2h21 – Comissão de frente da escola se destaca visualmente pelo forte tom de azul escolhido pela agremiação. O tom é usado no abre-alas também. As luzes se apagam para que o carro brilhe.

2h15 – A escola vem com 29 alas e 3.300 componentes, além de seis carros e 2 tripés. Até o momento, a Tijuca é a única escola a apresentar mais que cinco alegorias

2h12 – A bateria do mestre Casagrande apostará na presença de timbales para levar a Sapucaí para a Baía de Todos os Santos

1h55 – Escola fará uma homenagem à Baía de Todos os Santos e tenta voltar ao desfile das campeãs.

1h54 – Próxima escola a entrar é a Unidos da Tijuca.

1h49 – A escola encerra o desfile com 1h08. Com problemas de acabamento no carro, a briga deverá ser na parte de baixo da tabela.

1h36 – Último setor da escola apresenta uma paleta nas cores da escola: Verde e Branco. Até agora, a apresentação não contagiou a Sapucaí.

1h28 – Terceiro carro da escola relembra um tabuleiro de xadrez, em homenagem a um samba da Mocidade, e fala do legado dos artistas.

1h18 – Bateria da Mocidade abusa das paradinhas durante o desfile e é um dos destaques até agora.

1h08 – A ala das baianas traz fantasias em três cores diferentes: verde, vermelho e amarelo.

1h00 – Uma das primeiras alas traz as ferramentas utilizadas pelos artistas para coletar o barro, matéria prima do trabalho.

0h57 – Carro abre-alas da Mocidade apresenta problemas de acabamento. Um outro problema desconectou uma das partes do carro.

0h52 – Escola vem com 3 mil componentes espalhados em 25 alas. Além disso, a agremiação apresentará cinco carros alegóricos e três tripés.

0h47 – Agremiação vai homenagear os artistas do Alto do Moura e Caruaru.

0h37 – A próxima escola a entrar na avenida é a Mocidade Independente de Padre Miguel.

0h27 – Escola teve que acelerar no fim do desfile para evitar estourar o tempo limite. Mas fechou o tempo com 1h09m43s, dentro do limite.

0h18 – O último carro tem a presença do grande homenageado o desfile, ao lado de outros nomes da música. Alegoria faz uma homenagem à todas as escolas de samba, com foco na Portela.

0h12 – Terceiro carro da escola traz retratos do dia a dia da população brasileira no subúrbio. Estrutura encanta pelas cores e pelo tamanho.

0h00 – O segundo carro da escola homenageia a Quitandinha de Erê, ritual de iniciação do Candomblé. A alegoria traz várias crianças espalhadas pelo carro.

23h54 – A bateria da Grande Rio emenda várias bossas em sequência e agita a Sapucaí.

23h48 – A ala das baianas vem de “Candeeiro das Vovós”, que representam o conhecimento dos mais velhos. A fantasia traz uma imagem de Nossa Senhora na saia.

23h42 – Uma das primeiras alas apresenta coreografia envolvendo todos os componentes e uma grande variedade de fantasias diferentes. Logo atrás, o abre-alas traz a relação de Zeca com São Jorge e Ogum.

23h34 – A agremiação de Duque de Caxias vem com 29 alas, 3.200 componentes, cinco carros alegóricos e 2 tripés.

23h28 – O mestre Fafa prometeu arranjos de pagode no meio do desfile para homenagear Zeca Pagodinho.

23h20 – O sambista Diogo Nogueira, compositor do samba-enredo, desfilará ao lado de sua esposa, Paola Oliveira, rainha da Bateria da Grande Rio

23h12 – A escola encerrou o desfile dentro do tempo máximo. A próxima a desfilar é a atual campeã Grande Rio.

23h08 – O desfile da Império Serrano via chegando ao fim. Arlindo Cruz está sendo retirado do carro após a alegoria cruzar a Sapucaí.

22h55 – Uma das alas traz homenagem a Ivone Lara, que já foi homenageada pela escola com samba composto por Arlindo Cruz.

22h41 – Um dos setores mostra o bairro de Madureira e suas peculiaridades. Um dos carros faz homenagem aos bares da região

22h36 – Por enquanto, o visual da Império mostra um grande acabamento. No momento, o último carro da escola entra no Setor 1 com a presença de Arlindo.

22h26 – O carro abre-alas vem nas cores da escola, verde e ouro, e impressiona pelo tamanho.

Carro abre-alas foi um dos destaques da Império Serrano | GILSON BORBA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

22h22 – Primeiro casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira traz a armadura de São Jorge, padroeiro da escola, e referências à religiosidade da obra de Arlindo Cruz.

22h17 – Em seu retorno à elite, a escola terá 3 mil componentes em 29 alas, além de 5 carros e um tripé.

22h01 – Começa o desfile da Império Serrano! A participação de Arlindo Cruz está confirmada pela escola.

21h50 – O primeiro desfile da noite é da Império Serrano, que retorna à elite do carnaval carioca e homenageará Arlindo Cruz.

21h45 – Boa noite! Começa agora a cobertura ao vivo do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.