Pabllo Vittar, Djonga e Matuê agitam Virada Cultural no centro de SP

São Paulo —A Virada Cultural 2024 acontece neste fim de semana e vai levar atrações dos mais variados tipos para as cinco regiões da cidade. No centro da capital paulista, artistas como os rappers Djonga e Matuê, e as cantoras Joelma e Pabllo Vittar estão confirmados para a Arena Anhangabaú.

O espaço contará ainda com apresentações de nomes como Julian Marley, filho de Bob Marley, Léo Santana e Dennis DJ.

Ao todo, 32 atrações musicais vão marcar presença nas 24 horas de evento no centro, divididas entre os palcos Anhangabaú, com capacidade para 40 mil pessoas, São João, com espaço para 2 mil espectadores, e a Praça das Artes, que receberá até mil pessoas por apresentação.

O Metrópoles separou os principais destaques de cada palco no centro. Confira:

Palco Anhangabaú djonga INOCENTE

Rapper Djonga lançou álbum Inocente em 13 de outubro de 2023 Coniiin / Divulgação

Matue camarote arpoador 2

Matuê Gabriel Diniz/Divulgação

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar Reprodução/Instagram

Joelma-Passaporte-Apreendido

Segundo Gretchen, Joelma era uma pessoa “prepotente e arrogante” Reprodução/Instagram

Léo Santana

Léo Santana Foto: Instagram/Reprodução

Léo Santana

Cantor de hits como “Zona de perigo” e “Áudio que te entrega”, Léo Santana sobe ao Palco Anhangabaú às 17h deste sábado (18/5), abrindo as apresentações do espaço.

Onde: Palco Anhangabaú

Endereço: Rua Pedro Lessa – Viaduto do Chá – Anhangabaú

Quando: Sábado, 18 de maio

Horário: 17h

Joelma

Três horas depois de Léo Santana, o público do Palco Anhangabaú tem um encontro marcado com a paraense Joelma. A cantora deve colocar os paulistanos para dançar com sucessos como “Voando pro Pará (vou tomar um tacacá)” e “Dançando Calypso”.

Onde: Palco Anhangabaú

Endereço: Rua Pedro Lessa – Viaduto do Chá – Anhangabaú

Quando: Sábado, 18 de maio

Horário: 20h

Pabllo Vittar

Abrindo os shows da madrugada, a cantora Pabllo Vittar promete atrair um público grande para o centro de São Paulo. No carnaval, o Bloco da Pabllo lotou o Parque Ibirapuera com milhares de foliões.

Onde: Palco Anhangabaú

Endereço: Rua Pedro Lessa – Viaduto do Chá – Anhangabaú

Quando: Domingo, 19 de maio

Horário: 2h

Djonga

O rapper mineiro Djonga continua a leva de shows da madrugada a partir das 5h. Um dos principais nomes do rap no momento, Djonga tem mais de 6,4 milhões de ouvintes no Spotify.

Onde: Palco Anhangabaú

Endereço: Rua Pedro Lessa – Viaduto do Chá – Anhangabaú

Quando: Domingo, 19 de maio

Horário: 5h

Matuê

Em 2020, quando lançou o álbum Máquina do Tempo, Matuê quebrou o recorde de melhor estreia no Spotify Brasil, com 4,6 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas. Neste domingo (19/5), o rapper encerra as apresentações no Palco Anhangabaú com um show para 40 mil pessoas, às 17h.

Onde: Palco Anhangabaú

Endereço: Rua Pedro Lessa – Viaduto do Chá – Anhangabaú

Quando: Domingo, 19 de maio

Horário: 17h

Palco São João Karol Conká Àttooxxá e Karol Conká

A banda baiana Àttooxxá se junta à rapper Karol Conká em uma apresentação no Palco São João. O show deve misturar diferentes ritmos e agitar o público na noite deste sábado.

Onde: Palco São Paulo

Endereço: Rua Pedro Lessa

Quando: Sábado, 18 de maio

Horário: 18h30

Jammil e Uma Noites No domingo é a vez da banda Jammil e Uma Noites trazer o axé e o pop para o Palco São João. Com mais de 25 anos de história, o grupo ficou conhecido por sucessos marcantes como “Praiero” e “Tchau, I Have to Go Now”.

Onde: Palco São Paulo

Endereço: Rua Pedro Lessa

Quando: Domingo, 19 de maio

Horário: 12h

Praça das Artes Olodum

Nascido no Pelourinho, no coração da capital baiana, o Olodum desembarca em São Paulo para participar da Virada Cultural neste domingo (19/5). A apresentação encerra a programação do palco na Praça das Artes, que receberá uma série de manifestações culturais de outras regiões do país durante todo o evento.

Onde: Praça das Artes

Endereço: Rua Pedro Lessa

Quando: Domingo, 19 de maio

Horário: 16h

Outras atrações Além das atrações na Arena Anhangabaú, a programação da Virada no centro reúne apresentações em locais como a Biblioteca Mário de Andrade e Sesc 14 Bis. Veja:

Tiê

Conhecida principalmente pela música “A Noite”, a cantora Tiê se apresenta na Biblioteca Mário de Andrade neste sábado (18/5).

Onde: Biblioteca Mário de Andrade

Endereço: Rua da Consolação, 94 – República

Quando: Sábado, 18 de maio

Horário: 19h

Tom Zé

O cantor do hino paulistano “São São Paulo” tem presença confirmada na Virada Cultural com duas apresentações no Sesc 14 Bis.

Onde: Sesc 14 Bis

Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285

Quando: Sábado e domingo, 18 e 19 de maio

Horário: Sábado às 20h, domingo às 18h