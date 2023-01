AO VIVO: Confira em tempo real as principais notícias da posse presidencial

O presidente eleito no pleito de outubro de 2022 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) toma posse como chefe do Executivo Nacional neste domingo, 1º. Além dele, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) também será empossado neste domingo. A cerimônia está marcada para começar às 14h e acontecerá no Congresso Nacional, em Brasília. Além do evento, estão confirmados shows na região e a expectativa é de que milhares de pessoas compareçam à cerimônia. Lula voltará ao Planalto 12 anos depois de deixar o cargo e ser substituído por Dilma Rousseff. O petista terminou de anunciar sua equipe de ministros na última quinta-feira, 29, confirmando nomes como Marina Silva (Meio-Ambiente) e Simone Tebet (Planejamento). São esperadas as presenças de ao menos 11 governadores, incluindo Cláudio Castro (PL), que, durante a campanha, declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL.

12h29 – Rolls-Royce presidencial já está pronto para cerimônia

O Rolls-Royce presidencial já passou por inspeção e está na Esplanada dos Ministérios. Até o momento, não há confrimação de Lula e Janja, a primeira-dama, usarão o veículo. Tradicionalmente, ele é usado no desfile da cerimônia de posse entre a Catedral de Brasília e o Congresso Nacional.

12h23 – Nova ameaça de bomba é identificada em Brasília

Uma nova ameaça de bomba foi identificada em Brasília neste domingo, 1º. Um objeto suspeito foi encontrado em uma estação metrô. A Polícia Militar do Distrito Federal está no local avaliando o caso junto ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães). Nos últimos dias, diversas ameaças de bomba surgiram pela cidade com a proximidade da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na tarde de quinta-feira, 29, uma suspeita de bomba em uma quadra comercial do Sudoeste, região nobre de Brasília, mobilizou o Esquadrão Antibombas e o Corpo de Bombeiros. Uma mala abandonada foi encontrada no térreo de um prédio da quadra 302, mas foi confirmado como um alarme falso. Já no sábado, 24, uma bomba foi deixada pela manhã na Estrada Parque Aeroporto, próximo do Aeroporto Internacional de Brasília. O objeto foi encontrado à margem da pista de rolamento, no gramado de um canteiro central. Equipes da PMDF, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Federal agiram conjuntamente ao longo da manhã para desativar o explosivo. Ainda não há suspeitas preliminares sobre a autoria, mas o material apreendido foi entregue para perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

12h16 – “Brasília vive um clima de tensão e todo mundo já percebeu isso”, afirma deputado federal coronel Tadeu

“Eu fico ansioso para ver o que essa tensão toda pode provocar na posse do Lula (…) Eu quero ver quantas bandeiras brasileiras vão ter na frente do Palácio do Planalto, porque foram liberados, se eu não me engano, 40 mil lugares para as pessoas prestigiarem a cerimônia de posse do Lula. É uma cerimônia que está recheada de curiosidades. E a questão da faixa? Quem vai passar esse faixa? Façam suas apostas. Eu acredito que provavelmente seja o presidente da Câmara, que na linha sucessória seria a pessoa mais indicada a fazer isso”.

12h08 – Cerimônia está prevista para começar às 15h

A solenidade para a posse de Lula está marcada para às 15h no Congresso. Os convidados deverão começar a chegar a partir das 13h45, com Lula e Alckmin chegando por volta das 14h30. Ainda não foi definido se os dois irão desfilar em carro aberto ou blindado.

12h – Boa tarde! Começa aqui a cobertura em tempo real da posse presidencial.