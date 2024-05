Ao vivo: Congresso analisa vetos de Lula

Legislativo discute 33 pendências; governistas antecipam derrota sobre benefício a presos, mas estão otimistas em pautas do Orçamento

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) comanda a sessão na Casa Alta

9.mai.2024 (quinta-feira)



Deputados e senadores se reúnem nesta 5ª feira (9.mai.2024) para analisar os vetos presidenciais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). São 33 pendências, das quais 28 trancam a pauta. Entre os temas a serem avaliados estão as emendas de comissões no Orçamento de 2024 e a saída temporária de presos para visita a familiares.

Como apurou o Poder360, integrantes da base de apoio a Lula no Legislativo acreditam que o acordo para a liberação de R$ 3,6 bilhões em emendas de comissão aos congressistas, dos R$ 5,6 bilhões vetados pelo presidente, ajudará a evitar uma derrota do Executivo no assunto.

No caso do que ficou conhecido como “PL das saidinhas”, os governistas antecipam a derrota. Lula vetou o trecho que proibia as saídas temporárias de presos para visitar familiares, mas os congressistas devem ir contra a medida.

